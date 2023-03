Mit rund 250 Gästen hat der Reiseveranstalter Tui am Donnerstagabend auf Ibiza den 50. Geburtstag seiner Fluggesellschaft Tuifly gefeiert. Grund für die Wahl der Location war der Erstflug der Airline Hapag-Lloyd, die später in Tuifly aufging, auf die Nachbarinsel von Mallorca 1973, damals mit einer Boeing 727. An diesem Donnerstag brachte Tuifly deshalb 200 geladene Gäste an Bord eines Jubiläums-Flugs, der allerdings nicht mit historischem Fluggerät, sondern mit einer modernen Boeing 737 Max durchgeführt wurde, auf die Balearen. Dieser trug in Anlehnung an den Erstflug HF 203 die Flugnummer X3 203.

Am Abend dann kamen die Revival-Reisenden sowie rund 50 Gäste von Ibiza beziehungsweise Mallorca zu einem Cocktailempfang auf der Terrasse des Hotels Torre del Mar an der bekannten Platja d‘en Bossa zusammen. Ehrengast auf der Feier war Flugkapitän Helmut Spitzer, der den Erstflug vor 50 Jahren durchgeführt hatte. Nach Grußworten von Tui-Pressechef Aage Dünhaupt, Tuifly-CAO Marco Coimperlik, Tui-Vertriebschef Benjamin Jacobi und Tui-Personalvorständin Sybille Reiß sprach Ibizas Inselratspräsident Vicente Marí zu den Gästen und bedankte sich für die „außerordentlich guten Beziehung“ zwischen dem Touristikkonzern und der Insel. „Auf weitere 50 Jahre voller gemeinsamer Geschichten!“. Im Anschluss gab es ein Gala-Dinner mit Live-Musik. Bereits im Vorfeld des Events sagte Tui-CEO Sebastian Ebel: „50 Jahre Ferienflug mit TUI fly sind ein ganz außergewöhnlicher Meilenstein. Wer die Motivation unserer Crews und der Kolleginnen und Kollegen am Boden so oft hautnah erleben darf wie ich, der weiß wieviel Engagement und Professionalität es bedarf, jeden Tag aufs Neue einhundert Urlaubsflüge zu gestalten. Kein Flug ist wie der andere und doch haben wir alle immer das Ziel, unseren Gästen einen ganz besonderen Urlaubsmoment zu bieten. Ich freue mich in den nächsten Wochen unsere Mitarbeitenden auf ihren jeweiligen Stationen zu besuchen und ihnen für den Einsatz zu danken“, sagte Sebastian Ebel, CEO der TUI Group. Mit dem Beginn des Sommerflugplans in dieser Woche startet Tuifly jetzt in die neue Feriensaison 2023 und bietet über 500 wöchentliche Flugverbindungen von Hannover, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart und München zu den 23 Zielen in Europa, Nordafrika und der Türkei an. Das Angebot umfasst rund drei Millionen Sitzplätze, von denen mehr als die Hälfte auf die griechischen Inseln entfallen. Spitzenreiter im Programm sind Mallorca und Kreta mit jeweils rund 70 wöchentlichen Flügen. Aussagen der Tui-Führungsetage zufolge dürfte Mallorca – wenngleich mit starker Konkurrenz aus der Türkei – in diesem Sommer bei den Tui-Kunden wieder Reiseziel Nr 1 werden.