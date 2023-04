Ungeachtet des großen Touristenstroms nach Mallorca und zu 70 Prozent geöffneter Hotels stehen an der beliebten Playa de Palma noch immer weder Liegen noch Schirme. Das liegt nach Medienberichten daran, dass die zur Zentralregierung in Madrid gehörende Behörde "Demarcación de Costas" den für die Strände der Balearen-Kapitale zuständigen Betreiberfirmen noch keine Erlaubnis dafür erteilt habe. Damit sei in Bälde auch nicht zu rechnen, hieß es weiter.

Laut dem für die Playa de Palma zuständigen Unternehmen "Mar de Mallorca" hatte man bereits im Oktober bei "Demarcación de Costas" wegen einer neuen Lizenz angefragt. Noch immer gebe es keine Reaktion. Hoteliers der Playa de Palma äußerten sich unterdessen "besorgt" über die Tatsache, dass an der Playa noch keine Liegen und Sonnenschirme stehen. Ostern sei schließlich der Startschuss in die neue Saison. Im Rahmen der Osterferien befinden sich derzeit Tausende vor allem deutsche Urlauber auf Mallorca. Der Andrang ist so stark, dass Fluggesellschaften wie Swiss und Lufthansa Großraumjets einsetzen, um die vielen Touristen auf die Insel zu bringen. Am Flughafen geht es trubelig zu, zurzeit öffnen Tag für Tag immer mehr Hotels. Auch der Einsatz von Rettungsschwimmern an den Ostertagen ist fraglich. Da die Stadtverwaltung von Palma die nötige Ausschreibung erst am Mittwoch verabschiedete, dürfte es vor Mai in dieser Hinsicht keine Bewegung geben. Rettungsschwimmer tun an den meisten Stränden der Insel vom Frühjahr bis zum Herbst Dienst.