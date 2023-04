Viele Urlauber haben ihre freien Tage auf Mallorca verbracht – mit Sonne, Strand und Meer. Dass auf der Insel jetzt schon verhältnismäßig viel los ist, schlägt sich jetzt auch in der Flughafenstatistik nieder. Alleine im März wurden am Flughafen Palma de Mallorca 1.344.375 Passagieren abgefertigt. "Das sind 3,3 Prozent mehr als im März 2019 und 22,4 Prozent mehr als im gleichen Monat des Jahres 2022", heißt es in einer Pressemitteilung des Flughafenbetreiber AENA, der hat nun die Zahlen für das erste Quartal 2023 veröffentlicht hat. Diese Saison ist die erste seit 2019, die komplett ohne Anti-Corona-Maßnahmen anläuft.

Die am häufigsten vertretene Reisegruppe sind Spanier. Gleich danach kommen die Deutschen mit 376.478 Passagieren und das Vereinigte Königreich mit 129.031 Passagieren im März. Insgesamt waren es 11.752 Flugbewegungen. Auch auf das gesamte Quartal meldet AENA ein sattes Plus. "Zwischen Januar und März wurden 3.108.909 Passagiere registriert, 2,4 % mehr als in den gleichen Monaten des Jahres 2019 und 31,1 % mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 2022", schreibt der Flughafenbetreiber. Auch in anderen Zahlen schlägt sich die ungebrochene Reiselust nieder. Schon jetzt gibt es für Mai dieses Jahres 30 Prozent mehr Buchungen als 2019.

Das haben die Hotelplattform Dingus und der Verband der balearischen Reisebüros (Aviba) am Freitag bekannt gegeben. Fast alle Verbände, Einrichtungen und Vertreter der Tourismusbranche auf Mallorca sind sich sicher, dass 2023 ein Rekordjahr wird. Die Urlauberzahlen und Umsätze von 2019 sollen bei weitem übertroffen werden. Dabei hat sich allerdings das Buchungsverhalten der deutschen Urlauber geändert. Viele buchen mittlerweile spontaner und planen nicht mehr so lange im Voraus, beobachten die Reiseveranstalter und Buchungsportale. Das "Last Minute"-Geschäft wird wohl in den kommenden Wochen noch einiges bewegen, so ein Verbandssprecher.