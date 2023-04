Mallorca ist nicht nur für Europäer und Festland-Spanier ein beliebtes Urlaubsziel. Immer häufiger machen sich auch US-Bürger auf den Weg, um die Baleareninsel zu entdecken. So hört man vor allem in den vergangenen Wochen immer mehr englischsprachige Wortfetzen mit nordamerikanischem Akzent auf den Inselstraßen. Besonders angetan sind die Besucher aus Übersee vom Tramuntana-Gebirge. Vor allem das Künstlerdorf Deià, das schon Zeiten der Woodstock-Bewegung ein beliebtes Auswandererziel war, aber auch Sóller, Valldemossa und Banyalbufar stehen bei den US-Touristen hoch im Kurs.

Ein nordamerikanisches Paar, das derzeit Urlaub in Sóller macht, erklärt MM: "Wir sind einfach begeistert von Mallorca. Hier gibt es einfach alles: gutes Essen, Strand, Berge und natürlich sind die Temperaturen deutlich angenehmer als in unserem Heimatort Washington D.C." Auf die Baleareninsel aufmerksam geworden waren sie durch die Reality-Show "The Climb" mit US-Schauspieler Jason Momoa. Die Serie wurde vom Freund des Schauspielers und berühmten Kletterer Chris Sharman für den Fernsehprogrammanbieter HBO produziert. Die Dreharbeiten fanden unter anderem in Port de Sóller und Porto Cristo statt. Auch das neue Luxushotel auf dem Anwesen Son Bunyola des britischen Milliardärs Richard Branson lockt viele US-Bürger auf die Insel.

Mehr Werbung für Mallorca

Das spanische Tourismusinstitut (Turespaña) wird vom 18. bis 20. April 2023 in Palma unter dem Titel Spain Tourism Summit 2023 eine Reihe von Konferenzen und Tagungen organisieren, um die Vermarktung des spanischen Tourismus in den Vereinigten Staaten und Kanada weiteranzukurbeln.

Insgesamt 75 nordamerikanische Reisebüros und Reiseveranstalter, die von den fünf Tourismusabteilungen von Turespaña in Nordamerika (New York, Los Angeles, Chicago und Miami in den Vereinigten Staaten und Toronto in Kanada) ausgewählt wurden, werden an diesen Konferenzen teilnehmen, bei denen 73 Vertreter spanischer Tourismusunternehmen und Reiseziele zusammentreffen werden. Die Treffen finden im Gran Meliá Victoria statt, und der Consell sowie Vertreter von Hotelketten und Fluggesellschaften werden mit amerikanischen Reisebüros und Reiseveranstaltern in Kontakt treten, um die Wiederaufnahme der United Airlines-Flüge zwischen New York und Palma vorzubereiten.

Ab Mai wieder Direktverbindungen zwischen Mallorca und New York

Die direkte Flugverbindung von Palma de Mallorca nach New York mit United Airlines wird am 26. Mai wieder aufgenommen. Bis einschließlich 27. September können Urlauber und Geschäftsreisende dann wieder zwischen den Balearen und der US-Metropole ohne Zwischenstopp hin- und herfliegen. Dreimal pro Woche (montags, mittwochs und samstags) geht es um 11 Uhr ab Son Sant Joan in einer Boeing 767 zum 24 Kilometer vor den Toren des "Big Apple" liegenden Liberty-Flughafen Newark (New Jersey). Umgekehrt starten die Jets Richtung Mallorca dort sonntags, dienstags und donnerstags um 19 Uhr Ortszeit.