Palmas Stierkampfarena verwandelte sich am Mittwochabend in ein musikalisches Schlager-Feuerwerk. Rund 3000 Gäste, von denen die meisten eigens aus Deutschland, Österreich und der Schweiz für das Event angereist waren, fanden sich bereits am frühen Abend in der Arena ein, um den Auftritten der Musiker bei ausgelassener Stimmung beizuwohnen. Am ersten Abend traten Voxxclub, Matthias Reim, Christin Stark, Ross Antony, Francine Jordi und Hannah auf. Der deutsch-südafrikanische Sänger Howard Carpendale stellte mit seinem Auftritt den Höhepunkt des Abends dar. Durch die Show führte dabei die populäre ZDF-Fernsehgarten-Moderatorin Andrea Kiewel.

Andrea Kiewel (l.) mit dem Organisator Michael Poot (r.).

Im Vorfeld der Veranstaltung sagte die Fernsehfrau MM: "Ein lauer Abend im Mai, die Crème de la Crème des Schlagers, dazu der Sternenhimmel von Palma über dem Coliseo, das ist als würde man in der schönsten Zeit des Jahres sein Handtuch am Meer ausbreiten. Urlaub, Glück und miteinander sein. Besser geht’s nicht."

Für Schlagerfans ist die Musikveranstaltung auf den Balearen ein akustischer und optischer Leckerbissen – der Charme dieser Kulisse ist für viele atemberaubend.

Auch am Donnerstag wird dem Publikum wieder eine erlesene Auswahl hochkarätiger Schlagermusiker präsentiert. Es werden Mike Leon Grosch, Julia Lindholm, Johnny Logan, Melissa Naschenweng, Giovanni Zarrella, Beatrice Egli und Nik P. & Band von 18 Uhr bis 23 Uhr auf der Bühne stehen. Der Einlass ist dabei um 16 Uhr.

Die Idee für das Event hatte Michael Poot, CEO der Travel Partner Group. MM gegenüber sagte er: "Ich war im August 2021 mit meiner Frau im Urlaub auf der Insel. An einem Sonntagmorgen wussten wir nicht so recht, was wir machen sollten. Da ist uns eingefallen, dass es noch das Coliseo Balear gibt, das wir von "Wetten, dass…?" kennen." Als Poot vor der beinahe 100-Jahre alten Arena stand, kam ihm die Eingebung, dass hier eine Schlagerveranstaltung stattfinden könnte. Das entsprechende Know-how bringt Poot mit, der seit vielen Jahren eines der bekanntesten Zeltfeste in Tirol organisiert – den sogenannten "Musikherbst am Wilden Kaiser".

Michael Poot, CEO der der Travel Partner Group, ist der Veranstalter der Schlagersterne.

In der Vergangenheit wurde in der Stierkampfarena bereits insgesamt sechsmal die deutsche TV-Sendung "Wetten, dass…?" ausgetragen (1999, 2007, 2009, 2010, 2011 und 2013). Zuletzt hieß es in einem Statement des deutschen Entertainers Thomas Gottschalk, dass die Arena zu baufällig und marode für ein großes Event sei. Das sei der Grund, warum "Wetten, dass…?" in Zukunft nicht mehr im Coliseo Balear ausgestragen werden könne.

2013 wurde in Palmas Stierkampfarena zum letzten Mal "Wetten,...dass?" ausgetragen. Unter anderem war Howard Carpendale in der Sendung zu Gast. (Foto: Archiv MM)

Dem allerdings widersprach Poot in dem MM-Statement. Für die Schlagersterne sei die Arena ihm zufolge ideal. "Das Coliseo Balear ist 1929 fertiggestellt worden. Es ist daher ein historisches Gebäude, wie die Arena von Verona, aber trotzdem sicher. Selbstverständlich ist das nicht so modern und mit High-Tech ausgestattet wie ein Fußballstadion. Aber genau das macht den Charme aus", sagte er. Für die Austragung der Veranstaltung musste Poot zudem eine Genehmigung von der Stadt Palma einholen. Karten für das Schlagersterne-Event am Donnerstag sind momentan ausschließlich online, ab 82 Euro, über die Homepage des Veranstalters erhältlich (www.schlagersterne.com).