Mon dieu, jetzt kommen die Franzosen! Nach Prognosen von Flug- und Fährgesellschaften soll die Zahl von französischen Urlaubern auf Mallorca in diesem Jahr kräftig steigen. Gerechnet wird mit rund 1,2 Millionen Touristen aus der "Grande Nation", das wären rund 40 Prozent mehr als im vergangenen Jahr, ein Prozentsatz, der sich sogar noch erhöhen könnte, sollte die Reederei Corsica Ferries, die Südfrankreich mehrmals wöchentlich mit Mallorca verbindet, wie angekündigt zusätzliche Fähren einsetzen.



Die Fluggesellschaft Air Nostrum gab am Montag bekannt, dass sie für die Monate Juni bis September eine Erhöhung der Sitzplatzzahl um 73 Prozent gegenüber 2022 plant, da sie die Aufnahme der Verbindungen von Nizza nach Palma auf Anfang Juni vorverlegt, also einen Monat früher als geplant. Auch Volotea, Vueling und Air Europa erhöhen ab Juli die wöchentlichen Flugfrequenzen nach Palma von den Flughäfen Toulouse, Marseille, Straßburg, Paris, Lille, Montpelier, Lyon, Nantes und Nizza. Reiseveranstalter und Hoteliers auf Mallorca weisen darauf hin, dass der französische Tourismus bereits der viertgrößte Auslandsmarkt für Mallorca ist, nach dem deutschen, britischen und spanischen Tourismus.



Sóller, Platja de Muro, Alcúdia, Calvià und die Gegend um Palma sind die Enklaven, die von den französischen Touristen bevorzugt werden, auch wenn diejenigen, die mit Corsica Ferries in Alcúdia ankommen, "dies mit ihrem eigenen Auto tun und ihr Hauptziel Ferienwohnungen und Ferienhäuser überall auf der Insel sind", so die befragten Hoteliers. Es handle sich generell um Familientouristen, die Strände, das gastronomische Angebot und den Wassersport sowie die Wanderrouten durch die Serra de Tramuntana genießen.