Vier Edelhotels auf Mallorca haben es unter die besten 25 Herbergen der neuen und immer vielbeachteten Tripadvisor-Hitliste geschafft. Als fünftbestes Hotel des Landes gilt das Es Princep in der Altstadt von Palma. Die hochpreisige Boutique-Herberge in Blickweite der Reste der alten Stadtmauer verfügt unter anderem über einen Swimmingpool auf dem Dach.

Auf dem siebten Platz rangiert das in einem ehemaligen Herrenhaus untergebrachte Can Ferrereta in Santanyí und Rang 15 geht an das Sant-Francesc-Boutiquehotel in Palma. Platz 19 eroberte das Basílica-Hotel, das sich ebenfalls im historischen Zentrum der Insel-Kapitale nahe der idyllischen Plaza Quadrado befindet und das vom Deutschen Christian Pfleger betrieben wird.

Die vier besten Hotels in Spanien heißen wie folgt: Ganz oben thront das Ikos Andalusia in Estepona bei Málaga, danach folgt das El Mirador der mallorquinischen Kette Iberostar an der Costa Adeje auf Teneriffa. Rang 3 geht an das Royal Hideaway Corales Suites bei Santa Cruz de Tenerife, Rang 4 an das Hotel Cuevas in Santillana del Mar, Kantabrien.

Das Bewertungsportal Tripadvisor erstellt seine Rangliste einmal pro Jahr unter anderem mithilfe der Kommentare und Bewertungen, die Hotelgäste hinterlassen. Nicht nur Hotels, sondern auch Fluggesellschaften oder Restaurants werden dort bewertet. Viele potenzielle Kunden orientieren sich inzwischen an solchen Online-Meinungen, um etwa ein Hotel zu finden.