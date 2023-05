Mehrere europäische Fluggesellschaften, die die Balearen anfliegen, waren in den vergangenen anderthalb Monaten gezwungen, fast 100 zusätzliche Flugzeuge zu chartern, um in diesem Sommer „Nachschub-Probleme“ auf den Flughäfen der Inseln zu vermeiden. "Die Situation wurde durch Probleme bei der Planung der Flugzeugwartung sowie durch eine Zunahme der technischen Pannen erschwert.

Um zu vermeiden, dass angesichts der hohen Buchungsnachfrage aus allen Ausgabemärkten Flüge gestrichen werden müssen, haben die Unternehmen zusätzliche Flugzeuge gechartert, die sofort einsatzbereit sind, sobald sie benötigt werden. Dies betraf Flugzeuge aller Baureihen von Airbus und Boeing", so Vertreter deutscher und britischer Reiseveranstalter.



Zu den Fluggesellschaften, die diese strategische Entscheidung getroffen haben, gehören Air France, Jet2, Lufthansa, TUI Fly, Eurowings, British Airways und Transavia, eine Tochtergesellschaft von Air France. Transavia machte diese Woche Schlagzeilen, als sie die Streichung von 300 Flügen für den Sommer ankündigte, weil es an Flugzeugen mangelt und Wartungsprobleme aufgetreten sind, wovon Mallorca und andere konkurrierende Ziele auf den Inseln betroffen sind. Das Hauptproblem besteht darin, dass die Reiseveranstalter und Fluggesellschaften angesichts der Pandemie im letzten Jahr und der Streiks auf den Flughäfen und bei den Fluggesellschaften die Durchführung ihrer Flüge garantieren wollen.



Deutsche und britische Reiseveranstalter sagen bereits, dass der Anstieg der Buchungen für Flüge auf die Balearen und andere Mittelmeerziele alle Prognosen übersteigt, "sodass wir eine sehr komplizierte Sommersaison in Bezug auf die Flughäfen voraussagen, aber wir müssen den Transport mit den zusätzlichen Flugzeugen garantieren". Diese Situation beunruhigt den Hotelsektor, da Last-Minute-Buchungen "der allgemeine Trend sein werden und das gesamte Marketing während der gesamten Sommermonate bestimmen werden". Die Prognosen sind im Moment gut für die Inseln, aber es gibt viele Unwägbarkeiten.