Das Jahr 2023 steht schon jetzt im Zeichen der künstlichen Intelligenz. So erlangt das im November vergangenen Jahres auf den Markt gebrachte Programm ChatGPT innerhalb weniger Wochen weltweite Berühmtheit. Der Chatbot besitzt die Fähigkeit, Texte in Sekundenschnelle herunterzuschreiben. Immer mehr Nutzer bereiten sich mithilfe des Programmes auch auf den anstehenden Mallorca-Urlaub vor und erkundigen sich nach den schönsten Orten der Insel. Vertraut man also auf ChatGPT, sollten Sie sich diese sechs Dörfer auf keinen Fall entgehen lassen.

Valldemossa

Valldemossa steht nicht nur auf der Liste der schönsten Dörfer Mallorcas ganz oben, sondern auch auf der nationalen Liste und zählt laut dem Programm zu den drei schönsten Orten Spaniens. Bekannt ist es insbesondere für das ehemalige Kartäuserkloster. Das Kloster besteht bereits seit dem 14. Jahrhundert und ist bereits auf Distanz erkennbar. Valldemossa verdankt seine Namensbekanntheit vor allem dem berühmten polnischen Komponisten Frédéric Chopin und der Schriftstellerin George Sand, die beide in Valldemossa wohnten.

Deià

Nur wenige Fahrminuten von Valldemossa befindet sich das Künstlerdorf Deià. Das Dorf liegt am Rande des Tramuntana-Gebirges. In Deià haben sich seit Anfang des vergangenen Jahrhunderts zahlreiche Künstler, wie Pablo Picasso oder Robert Graves niedergelassen. Auch Ramon Llull und der österreichische Erzbischof Ludwig Salvator hinterließen in Deià Spuren. Zudem hat das Dorf einige namenhafte Restaurants zu bieten. Die nahegelegene Bucht Cala Deià lockt besonders in den Sommermonaten zahlreiche Besucher an.

Sóller

Der Ort befindet sich im nordwestlichen Tramuntana-Gebirge und ist besonders aufgrund seiner Orangen- und Zitronenplantagen bekannt. Sóller gilt als das geschäftliche und kulturelle Zentrum der Sierra de Tramuntana und ist auch Ausgangspunkt verschiedener Wanderrouten. Die hölzerne Sóller-Bahn "Roter Blitz" verbindet das Orangental mit der Inselhauptstadt Palma und gilt als beliebte Tourismusattraktion. In dem nur wenige Kilometer entfernten Küstenort Port de Sóller gibt es zudem eine Vielzahl von Restaurants und Cafés. In den Sommermonaten kann es sich der Besucher am Strand gut gehen lassen.

Pollença

Pollença bietet eine abwechslungsreiche Landschaft und einsame Buchten, die man nur zu Fuß erreichen kann und wo man mit einem außerordentlichen und ursprünglichen Bad im Mittelmeer belohnt wird. Die Umgebung von Pollença hat viel zu bieten für Wanderer und Naturliebhaber. Nur wenige Meter entfernt, befindet sich die Formentor-Halbinsel, die jährlich Tausende von Touristen anlockt.

Fornalutx

Fornalutx ist ein 700-Seelen-Dorf in der Serra de Tramuntana im Norden. Das Bilderbuchdorf im Tramuntanagebirge hat schon mehrfach den Wettbewerb um das schönste Dorf Spaniens gewonnen: Häuser mit goldgelben Bruchsteinen, schmale Gassen, ein kleiner Platz mit Brunnen. Dazu viele Kneipen und Restaurants. In den geschützten, aber gut bewässerten Gärten und den umliegenden Plantagen gedeihen Hunderte von Zitrusbäumen.

Alcúdia

Das historische Städtchen ist vor allem für ihre Mittelmeerstrände bekannt, darunter die beliebte Playa de Alcúdia und die Playa de Muro in der weiten Bucht von Alcúdia. Die neogotische Kirche Sant Jaume ist Teil der restaurierten mittelalterlichen Stadtmauer. Von dort aus gibt es auch die Möglichkeit mit der Fähre auf die Nachbarinsel Menorca oder auf das spanische und französische Festland zu gelangen.