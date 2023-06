Seitdem die neue Condor-Schwester Marabu Airlines vor einem Monat den Flugbetrieb aufgenommen hat, häufen sich die Nachrichten von Flugverspätungen und Pannen. Auch an diesem Freitag kam es erneut zu stundenlangen Wartezeiten bei der Airline. Betroffen war die Maschine mit der Flugnummer MBU6509 von Palma nach München.

Ursprünglich sollte der Flug um 9.20 Uhr von Gate C41 in Palma starten, dann wurde die Abflugzeit zunächst auf 12 Uhr und dann auf 14.20 Uhr verschoben. Letztendlich wurde der Flug auf 15.55 Uhr programmiert. "Etwa 200 Menschen standen stundenlang am Gate und wussten nicht, was Sache ist", erklärt ein betroffener Fluggast der MM-Redaktion in einem Telefonat. Informationen für die Flugpassagiere: Fehlanzeige. "Es gab keinerlei Informationen. Zwischendurch wurden lediglich Verzehrgutscheine im Wert von 7 Euro verteilt", erklärt der Reisende weiter.

Der betroffene Fluggast der regelmäßig aus geschäftlichen Gründen zwischen der Baleareninsel pendelt und anonym bleiben will, buchte schließlich auf den Eurowingsflug EWG1787 um 14.20 Uhr um. "Was die Airline mit den Leuten macht, ist unverantwortlich. Es waren auch viele Familien mit kleinen Kindern vor Ort. Es gab nicht einmal eine vernünftige Erklärung oder Stellungnahme. Nicht jeder hat die Möglichkeit, seinen Flug einfach so umzubuchen oder weiß, was in so einer Situation zu tun ist."

Bereits seit Wochen hat die neue Airline massive Probleme. Mehrere Flüge nach Mallorca und nach Griechenland wurden immer wieder verschoben. Vonseiten der Airline hieß es, man entschuldige sich bei den Reisenden und kümmere sich auf Anfrage um entsprechende Entschädigungen.