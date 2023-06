In gleich fünf verschiedenen Kategorien hat Mallorca die Möglichkeit, bei den diesjährigen "World Travel Awards" abzuräumen. Denn die Insel wurde für die Auszeichnungen, die am 30. September 2023 bei einer Veranstaltung in Georgien überreicht werden, in den nachfolgenden Bereichen nominiert: Europas führende Kulturdestination, bestes europäisches Strandurlaubsziel, bestes Inselreiseziel in Europa, beste Urlaubsdestination für nachhaltigen Tourismus und bestes Reiseziel in Europa.