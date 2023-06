Lange hatten sich die Balearen-Regierung und die Taxi-Lobby auf Mallorca quer gestellt, am Ende entschied ein Gericht: Der amerikanische Fahrdienst Uber darf jetzt auch auf der Insel tätig sein. Seit Donnerstagmorgen sind Fahrten mit den Limousinen über die App buchbar. Hierbei können die Kunden wählen zwischen den Optionen Uber Comfort (Mindestfahrpreis 36 Euro), Uber Comfort Reserve (Mit Vorabbuchung/Mindestfahrpreis 38 Euro) und Uber Van (Bis zu 6 Personen/Mindestfahrpreis 50 Euro). "Normale" Stadtfahrten können in der Anwendung theoretisch unter der Option Taxi gebucht werden. In diesem Fall wird dann nach Taxometer abgerechnet.

Aber: Während die schwarzen und grauen Limousinen und Vans bereits in Palma, Calvià, Llucmajor und Andratx unterwegs sind, scheinen sich noch nicht viel Taxistas bereiterklärt zu haben, bei Uber mitzumachen. In einem MM-Test am Donnerstagmorgen konnten bei der Taxi-Option zwar die Preise berechnet werden, nach jeweils knapp fünf Minuten Wartezeit kam jedoch immer wieder der Hinweis in der App, dass derzeit (noch) keine Taxis auf Uber buchbar sind. Anders sieht es – wie oben beschrieben – bei den Limousinen und Vans aus. Wer beispielsweise in Palmas Altstadt ist, kann einen entsprechenden Dienst buchen. Dabei gelten folgende Preise (Stand Donnerstag, 15 Uhr):

Wer vom Paseo Borne in der Altstadt nach Port d'Andratx fahren möchte, muss im Comfort-Tarif 82 Euro bezahlen, ein Van kostet 112 Euro. An die Playa de Palma kostet es 42 beziehungsweise 57 Euro. Nach Santanyí werden 126 beziehungsweise 175 Euro fällig, nach Port d'Alcúdia sind es 141 beziehungsweise 197 Euro. Der Es-Trenc-Strand (Ses Covetes) schlägt mit 118 beziehungsweise 164 Euro, Cala Millor mit 189 beziehungsweise 236 Euro und Colònia de Sant Jordi mit 126, beziehunghsweise 176 Euro zu Buche. Aber Achtung: Die Preise bei Uber variieren je nach aktueller Nachfrage. Damit wird deutlich, dass ein Uber auf der Insel derzeit noch deutlich teurer ist als ein Taxi. Zum Vergleich: Von der Innenstadt zahlt man in der Taxe nach Port d'Andratx etwa 50 Euro, nach Port d'Alcúdia 80, nach Santantyí 75, nach Cala Millor 99 und an die Playa de Palma 27 Euro.