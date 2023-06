Das Dorf Santa Margalida im Landesinneren auf Mallorca bekommt ein neues Luxushotel. Im kommenden Frühling soll "S'Arracer del dimoni" eröffnet werden. Die touristische Unterkunft wird über 18 Hotelzimmer, einen Swimmingpool und einer Bar verfügen. Die Kosten für das Bauprojekt liegt bei rund 1,3 Millionen Euro.

Ins Leben gerufen wurde es von Juan Bauzà, dem "dimoni gros", also dem Vorsitzenden von Santa Margalidas Teufelszunft, die regelmäßig auf Dorffesten auftritt. Erste Entwürfe sind bereits vor drei Jahren dem Rathaus vorgelegt worden. Allerdings dauerte es zwei Jahre und zehn Monate, um die Baugenehmigungen und die entsprechenden Touristenplätze zu erhalten, um alle notwendigen Papiere für den Beginn der Arbeiten fertigzustellen.

Beim Bau des Hotels wird der alte Teil des Gebäudes beibehalten und als Hommage an die mallorquinische Kultur der Dimonis dekoriert. Ein großer Teil des Baus aber wird neu errichtet und an die Standards eines modernen Hotels angepasst.

Auch Nachhaltigkeit wird in dem neuen Haus eine wichtige Rolle spielen. So wird die Unterkunft vor allem in den Sommermonaten hauptsächlich mit Solarenergie betrieben. Über ein Restaurant wird das "S'Arracer del dimoni" allerdings nicht verfügen. "Wir werden kein Restaurant haben, denn wir wollen, dass unsere Gäste das gastronomische Angebot des Dorfs in Anspruch nehmen", betont Bauzà. Das Hotel soll ganzjährig geöffnet sein.