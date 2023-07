Mallorca und die Nachbarinseln sind immer eine Reise wert. Neben zahlreichen Stränden, Buchten und Wanderwegen gibt es nicht nur landschaftlich einiges zu entdecken. Auch wer auf Luxus und Exklusivität Wert legt, ist hier an der richtigen Adresse. Einige Hotspots, die sich anzusteuern lohnen.

Um den kulinarischen Reichtum der Insel zu genießen, bietet sich unter anderem das Restaurant DINS Santi Taura in Palma an. Das mit zwei Repsol-Sonnen und einem Michelin-Stern im Guide 2020 ausgezeichnete Lokal bietet ein gastronomisches Erlebnis, bei dem der gleichnamige Küchenchef Santi Taura ein ausgefallenes Degustationsmenü serviert. Zudem gibt es Optionen für Vegetarier. Für echte Weinliebhaber ist ein Besuch bei Vinyes Mortitx ein Muss. Es handelt sich um eines der emblematischsten Weingüter und Kellereien Mallorcas, die sich im Herzen des Tramuntana-Gebirges befindet.

Luxushotels auf Mallorca

Zu eines der luxuriösen Unterkünfte gehört das erst vor kurzem eröffnete Hotel Son Bunyola des Milliardärs Richard Branson in Banyalbufar, nahe Port d'es Canonge. Auf 4000 Quadratmeter Fläche befinden sich 28 Zimmer, 7 Super-Suiten, einen großen Swimming Pool und gleich zwei Restaurants. Eine weitere Adresse ist das Fontsanta Hotel Thermal Spa, das etwa vier Kilometer vom Naturstrand Es Trenc entfernt liegt. Es verfügt als einzige touristische Unterkunft auf den Balearen über ein natürliches Thermalwasserbad und überzeugt vor allem mit seinem exklusiven Spa-Bereich und seinen diversen Anwendungen.

Das neue Luxushotel Son Bunyola befindet sich in Bunyola und wurde im Juni eröffnet.

Boutique Hotels und Gastronomie auf Menorca

Doch nicht nur Mallorca, sondern auch auf den Nachbarinseln gibt es einige Adressen, die die luxuriösen Bedürfnisse der Gäste stillen. So kommen Reisende mit besonderen Ansprüchen zum Beispiel in der Hafenstadt Ciutadella voll auf ihre Kosten. Dort gibt es insbesondere in der historischen Altstadt eine große Auswahl an Boutique-Hotels. Entlang der Küste laden zahlreiche luxuriöse Restaurants zum Einkehren ein. Eines davon ist das Restaurant Sa Pedrera d'es Pujo, das sich in dem Sant Lluís. Diese Ortschaft aus weißen Häusern und geradlinigen Straßen wurde von den Franzosen während des 7-jährigen Krieges (1756-1763) errichtet und gehört mit seinen weißen Häusern zu einem der schönsten Orte auf Menorca.

Die weiße Insel Ibiza

Ibiza, das wegen der Farbe seiner Häuser auch die weiße Insel genannt wird, ist der Inbegriff von Exklusivität und Glamour. Die außergewöhnlichsten und luxuriösesten Hotels des Mittelmeers sind überall auf der Insel zu finden und hat das Archipel zu einem der beliebtesten Reiseziele für Touristen aus der ganzen Welt gemacht. Darüber hinaus verfügt die Insel über eine lebendige Beachclub-Szene. Einer der bekanntesten ist das Blue Marlin Ibiza am Strand Cala Jondal, das Live-Musik, DJ-Sets und exquisite Gastronomie miteinander verbindet.

Das Blue Marlin Ibiza zählt zu einem der beliebtesten Beachclub auf den Balearen.

Der Cala Bassa Club ist einer der Orte, an denen man eine Yacht an einem der bekanntesten Strände der Insel chartern kann und zum Beispiel einen Abstecher zur kleinen Schwesterinsel Formentera unternimmt. Es gibt auch eine Auswahl an balinesischen Betten und Sonnenliegen, auf denen man sich entspannen, sowie ein breites Angebot an Dienstleistungen wie Massagen und Behandlungen in Anspruch nehmen kann.