Das Koffer packen für den Mallorca-Urlaub kann manchmal auch ein wenig Verwirrung mit sich bringen. Denn je nachdem, mit welcher Airline man unterwegs ist, können die Handgepäckregeln variieren. Die Frage, wie groß ein Handgepäckstück sein darf, beantwortet bisher jede Fluggesellschaft selbst. Das EU-Parlament will dem ein Ende setzen und künftig einheitliche Preis- und Größenvorgaben für Handgepäck in Flugzeugen erreichen. Dadurch soll Reisen einfacher gemacht werden, wie aus einer Resolution hervorgeht, für die eine Mehrheit der Abgeordneten am Mittwoch in Straßburg stimmte. Fluggesellschaften sei es bisher selbst überlassen, Vorgaben zu Gebühren und Größe zu machen.