Der Oberbürgermeister von Palma de Mallorca, Jaime Martinez (Volkspartei PP), will ungeachtet hoher Touristenzahlen noch mehr Urlauber in der Stadt sehen. Bei dem sogenannten Standartenfest am Sonntag sagte der konservative Politiker, er wünsche sich in diesem Bereich noch mehr Offenheit. Man wolle hinbekommen, dass Palma die "beste Stadt der Welt" für Besucher werde.

Wichtig sei hierbei, dass keiner Angst vor Kriminalität haben müsse, sagte Martinez. Deswegen werde er die Lokalpolizei immer bürgernaher gestalten, und das auch jenseits der Altstadt. "Palma muss eine Stadt sein, die 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr gepflegt wird", äußerte Jaime Martinez. Ähnliche Nachrichten Rathaus von Palma will Tunnel unter der Altstadt für Fußgänger öffnen Mehr ähnliche Nachrichten In der Vergangenheit war vor allem von linksgerichteten Politikern immer wieder geäußert worden, dass es zu viele Touristen in der Stadt gebe und dass diese zu einer Art Themenpark verkomme. Tatsächlich füllen sich die Straßen vor allem im historischen Zentrum in manchen Monaten sehr mit auch deutschen Urlaubern. Diese Touristen sieht man vor allem auf der Rambla und den Straßen Sant Miquel, Avenida Jaime III. und Boulevard Borne. Auch in anderen Städten Europas wie etwa Venedig nahmen die Beschwerden über die Massifizierung kontinuierlich zu.