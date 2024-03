Tausende Quallen haben den Hafen von Andratx überschwemmt, im Konkreten den kleinen Strand auf der Höhe des Hotels Brismar. Das geht aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung “Ultima Hora” hervor. Einen Eindruck davon verschaffen das Video und das Foto, die diese Meldung begleiten.

Die Quallen begannen, am vergangenen Sonntag zunächst vereinzelt erscheinen, aber die große Lawine ereignete sich an diesem Montag. Tatsächlich hat die Lokalpolizei einige Sperren auf der Höhe der Terrasse des Hotels Brismar aufgestellt, um zu verhindern, dass Touristen die Quallen berühren, weil sie die Risiken verkennen, die damit einhergehen, und die Quallen sie stechen.

Dieses Phänomen kam auch in den vergangenen Jahren in den Wintermonaten immer wieder vor. Der Rückgang der Niederschläge zu dieser Zeit und die Zunahme der Sonneneinstrahlung könnten Faktoren für das Anspülen der Quallen sein. Die Fischer geben an, dass die Quallen an die Küste kommen, weil das Wasser wärmer ist. Die Tiere werden im Südwesten Mallorcas gerne von den in dieser Region beheimateten Enten verspeist.