Nicht jeder fliegt Business Class, First Class oder ist Inhaber einer Airline-Statuskarte wie "Gold", "Silber" oder "Platin". Sich ein bisschen zu fühlen wie ein Vip, also eine "Very Important Person", ist am Flughafen Palma trotzdem möglich. Reisende können sich auf verschiedene Weise kleine Upgrades genehmigen, um ihren Aufenthalt am Flughafen und damit ihren Trip bereits vor dem Abflug komfor-tabler zu gestalten.

Los geht's mit dem Parken. Statt per Bus oder Taxi zum Airport zu fahren oder den Wagen auf einem der Langzeitparkplätze abzustellen und sich vom Shuttle zum Terminal bringen zu lassen, kann man das Vip-Parken nutzen. Man gibt den Wagen einfach am Flughafen ab und zwar direkt vor dem Abflugbereich. Die Aufschrift "Vip" an einem kleinen Häuschen vor dem Terminal weist den Weg. Nach der Rückkehr wartet ein Fahrer mit dem Auto wieder auf einen. Allerdings muss das Vergnügen vorher auf der Internetseite des Flughafenbetreibers Aena (www.aena.es) reserviert werde. Wer sich das Anstehen an der Sicherheitsschleuse sparen will, der kann die sogenannte Fast Lane buchen, eine Art Überholspur für alle, die dafür bezahlen wollen. Die Fast Lane kann bei einigen Airlines bei der Ticket-Reservierung hinzugebucht werden. Die Preise variieren dabei je nach Tarif und Fluggesellschaft. Unabhängig von der Fluggesellschaft bietet der Flughafenbetreiber Aena eine Buchung der Spur auf der Internetseite oder der Aena-App. Drei Vip-Lounges sind am Airport Son Sant Joan für Passagiere des Schengen-Bereichs zugänglich. Eine 750 Quadratmeter große mit Namen "Sala Formentor" im Terminal D, eine weitere, "Sala Valldemossa" genannt, im zweiten Stock des Abflugbereichs, kurz hinter dem Sicherheitsbereich (400 Quadratmeter) und die "Sala Mediterráneo" (400 Quadratmeter) im Terminal C. Die drei Lounges verfügen über eine Rezeption mit Flug-Info-Schalter, Catering, TV, WiFi, einen Konferenzsaal und einen Spielbereich für Kinder. Zugang zu den Lounges haben alle Kunden der Business-Class, Mitglieder sogenannter Lounge-Clubs und, gegen Bezahlung, auch Economy-Urlauber. Der Zugang für den "Normalo" kostet derzeit 40,85 Euro, wenn man das Ganze nicht im internet fúr weniger geld vorbestellt.