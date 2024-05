Der Bürgermeister von Calvià, Juan Antonio Amengual, und der Botschafter des Vereinigten Königreichs in Spanien, Hugh Elliott, haben sich am vergangenen Dienstag im Rathaus von Calvià auf Mallorca getroffen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung hervor. Dabei präsentierten Amengual und Elliott die Kampagne "Stick with your Mates" (deutsch: "Halte dich an deine Freunde") für einen verantwortungsvollen Alkoholkonsum und mit dem Motiv, Unfälle während der Partynächte in Magaluf zu vermeiden.

Die beiden Politiker waren sich vor der neuen Tourismussaison in Magaluf einig, dass die Bemühungen um Sicherheit und Vorbeugung fortgesetzt werden müssen, um einen Sommer ohne schwerwiegende Zwischenfälle für die Besucher dieses Teils der Gemeinde zu gewährleisten. Das vergangene Jahr endete in Magaluf ohne einen einzigen Todesfall durch Stürze aus Hotels oder Wohnungen. Die Kampagne, die jetzt wieder aufgenommen wird, zielt kurz gesagt darauf ab, diesen Rekord bei den Tausenden von jungen Leuten, die in die Hotels von Calvià kommen, aufrechtzuerhalten. In diesem Sinne werden die Freizeiteinrichtungen die Plakate der von der Botschaft und dem Rathaus geförderten Kampagne in ihren Lokalen aufhängen und viele dieser Inhalte in ihren sozialen Netzwerken teilen. An "Stick with your Mates" sind auch einige der in der Gemeinde tätigen Händlerverbände beteiligt.