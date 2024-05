Die Tui Group kann sich über ein starkes zweites Quartal und einen weiterhin positiven Gesamtjahrsausblick freuen. Getrieben von der hohen Reiselust der Menschen und nicht zuletzt der anhaltenden Beliebtheit der Balearen konnte der Touristikkonzern einen Rekordumsatz von 3,6 Milliarden Euro verzeichnen, was einem Anstieg von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Mit 2,8 Millionen Gästen im Berichtszeitraum erreichte Tui zudem einen neuen Höchststand. Besonders erfreulich entwickelten sich dabei die Buchungen für die Balearen, die weiterhin als eines der Top-Reiseziele im Sommer gelten.

"Die Balearen sind nach wie vor ein zentraler Bestandteil unseres Portfolios und erfreuen sich bei unseren Kunden großer Beliebtheit", verkündete Tui Group Vorstandsvorsitzender Sebastian Ebel in einer Pressemitteilung vom Donnerstag. Besonders erfreulich entwickelten sich die Segmente Hotels & Resorts und Kreuzfahrten. "Reisen steht bei den Menschen hoch im Kurs", so Sebastian Ebel. "Die Trends der Zukunft sprechen dafür, dass dies so bleiben wird: Erlebnisse werden wichtiger als Besitz, und die Mittelschichten in vielen Teilen der Welt wachsen."

Der Tui CEO hob besonders die Stärke der Pauschalreise hervor, die weiterhin für die Kunden den höchsten Schutz biete. "80 Prozent unserer Pauschalreisegäste nutzen bereits unsere App, die wir zum vollumfänglichen Reisebegleiter ausbauen", so Ebel. "Die digitalen Services gehen dabei Hand in Hand mit dem erfolgreichen stationären Vertrieb, der weiterhin eine wichtige Rolle einnimmt."

Für den kommenden Sommer treiben die Mittel- und Kurzstrecken-Destinationen die Buchungen an. Griechenland, die Türkei und die Balearen erweisen sich einmal mehr als die gefragtesten Ziele für die Sommerferien.