Pool, Terrassen, Spa: Allsun-Hotel an der Playa de Muro gründlich aufgemöbelt

Der mit Mallorca eng verbundene Reiseveranstalter Alltours hat sein Allsun Hotel Eden Playa an der Playa de Muro auf Mallorca gründlich aufgemöbelt und eröffnet. Das Vier-Sterne Ferienresort im mallorquinischen Villenstil mit großzügiger Gartenanlage und Poollandschaft wurde in wichtigen Bereichen neu gestaltet, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Aufwendig renoviert wurde der Spa- und Fitnessbereich. Entstanden ist eine luxuriöse Wellnessoase mit Hallenbad, Sauna und Ruhezone. Angeboten werden kosmetische Anwendungen, Massagen sowie Mani- und Pediküre. Im Zuge der Renovierungen wurden im Allsun Hotel Eden Playa das Hallenbad und die Wellnessoase neu gestaltet. Umfangreich modernisiert wurde auch der über 200 Quadratmeter große Fitnessbereich, ausgestattet mit modernen Kardio- und Muskelaufbaugeräten. In einem separaten Trainingsraum werden Kurse wie beispielsweise Body-Fit, Indoorcycling, Yoga, Pilates, Neuroathletik, Body & Mind, Rücken-Fit und Faszientraining angeboten. Modernisiert wurden auch die Pool-, Restaurant- und Bar-Terrassen sowie weitere öffentliche Bereiche. „Die hochwertige Neugestaltung der Außenbereiche zielte darauf ab, die Einrichtungen den modernen Bedürfnissen und Wünschen unserer Gäste anzupassen. Dabei war es uns wichtig, alles perfekt in die besondere, idyllische Lage des Hotels direkt am kilometerlangen Dünenstrand der Playa de Muro zu integrieren", so Uwe Prein, Geschäftsführer der Allsun-Hotels. Die Poolbar mit Sitzterrasse und eine oberhalb der Dünen gelegene Bar bieten einen herrlichen Blick auf die Landschaft und das Meer.