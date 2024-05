Die Stadtverwaltung von Palma de Mallorca und der Inselrat haben am sogenannten "Ballermann" eine Werbekampagne in deutscher Sprache gestartet. Urlauber werden auf Plakaten unmissverständlich aufgefordert, sich zivilisiert zu benehmen.

Unter dem Bild eines mit einem Lautsprecher bewehrten Exzesstouristen wurde ein Foto mit Urlaubern platziert, die friedlich in der Sonne liegen. Es ist folgender Spruch zu lesen: "Bitte nicht so ... Wieder so".

Die Kampagne steht im Einklang mit dem neuen verschärften Anti-Exzess-Kurs, der auf Mallorca unter der konservativen Regierung von Ministerpräsidentin Marga Prohens gefahren wird. Wer in der Öffentlichkeit in bestimmten Feriengegenden Alkohol trinkt, kann in Zukunft mit Bußgeldern in Höhe von bis zu 1500 Euro belegt werden.

Die Initiative wird ausdrücklich vom Hotelverband der Playa de Palma und der Unternehmervereinigung Palma Beach unterstützt. Man wolle so den verantwortungsbewussten Tourismus unterstützen, sagte der erste Vizebürgermeister Javier Bonet am Freitag bei der Präsentation der Kampagne.

Die bedenkliche Zunahme von Exzesstouristen auf Mallorca in den vergangenen Jahren hat die Behörden auf der Insel immer stärker alarmiert. Sämtliche Maßnahmen gegen das Phänomen griffen nicht. Einher geht der sich verschärfende Exzesstourismus mit einer größeren Massifizierung nicht nur in der Hochsaison.