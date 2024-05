Die Beach-Promenade in Magaluf auf Mallorca soll komplett umgestaltet werden. Das hat der Stadtrat von Calvià am Freitag bei einer Projektvorstellung in Palmanova bekannt gegeben. Bürgermeister Juan Antonio Amengual kündigte an, dass die Arbeiten bereits in diesem Winter beginnen werden. Das Ende der Arbeiten sind für Mai 2025 vorgesehen. Anhand von Bildern präsentierte Amengual, wie die 650 Meter der britischen Partymeile künftig aussehen werden. Zu den Änderungen gehöre nicht nur eine Verschönerung des Gebietes, sondern auch die Verbesserung des Angebots für Spaziergänger und Badegäste.

Um das Projekt besser visualizieren zu können, zeigte Amengual alle Umbaumaßnahmen anhand von Bildern, die mit künstlicher Intelligenz erschaffen worden waren. Ziel der aktuellen Umgestaltung sei die Verbesserung und Modernisierung des Touristengebiets. Von der Ecke beim Nikki Beach bis zur Plaça del Pirates solle die Promenade bald in neuem Glanz erscheinen. Infrastrukturen und Dienstleistungen sollen erneuert werden. Dabei wird besonderes Augenmerk auf die Beleuchtung, Wasserversorgung und Möblierung gelegt. Auf dem Bildmaterial ist zu erkennen, dass die gesamte Umgebung mehr Grünflächen erhalten wird. Dafür sollen Palmen teilweise umgesiedelt und neue Palmen zur Schaffung kleiner Oasen angepflanzt werden. Auch am Strand sind künstliche Dünen mit mediterranen Flussufersträuchern geplant. Die Hafenpromenade soll stärker begrünt werden Das Projekt wird nach Angaben des Rathauses Calvià mit 3,9 Millionen Euro aus den Fördertöpfen der EU und der Agentur für Tourismusstrategie der Balearen (AETIB) finanziert. Die Arbeiten werden lediglich in den Wintermonaten ausgeführt. Die Promenade war einst im Jahre 1990 angelegt worden. Damals wurde erstmals eine einzige fortführende Strandlinie in Magaluf geschaffen. Auf diese Weise konnten Urlauber dort lange Spaziergänge mit Blick auf das Meer genießen.