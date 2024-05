An der Playa de Palma auf Mallorca haben deutsche Touristen damit begonnen, kleine Wohnungen zu kaufen, um sie an ihre Landsleute zu vermieten. Damit können die Urlauber die immer höher werdenden Ansprüche der Hotels in der Gegend umgehen. Diese wurden nämlich umfassend renoviert und tragen mittlerweile weithin vier oder fünf Sterne.

Offensichtlich ist der Kauf alter Pensionen in der Gegend zu einem Geschäft geworden: Der Präsident der Anwohnervereinigung der Playa de Palma, Alain Carbonell, beklagte, dass Investmentfonds diese minderwertigen Immobilien erwerben und dann an Deutsche verkaufen. Diese würden die Wohnungen wiederum für touristische Vermietungen nutzen. "Am Ende lassen alle die Nachbarschaft verfallen und wenn sie völlig verkommen ist, wird sie gentrifiziert", so Carbonell.

Des Weiteren beklagte der Präsident "viele verdeckte touristische Vermietungen". Sehr alte Herbergen in schlechtem Zustand zu sehr niedrigen Preisen seien immer noch geöffnet. Carbonell wies darauf hin, dass viele illegale Urlaubsvermietungen nicht deklariert seien und keine Übernachtungssteuer gezahlt werde. "In fünf Jahren hat sich die Gegend stark verändert, und ich glaube, dass hier das Gleiche passieren wird wie im alten Barrio Chino, in der Gegend der Kathedrale oder Tarazanas. Man lässt es völlig verkommen und beginnt mit spekulativen Immobiliengeschäften", so der Präsident.