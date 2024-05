In Sineu im Herzen von Mallorca hat die Initiative "Menys Turisme, més vida" (deutsch: "Weniger Tourismus, mehr Leben") mehr als 300 Menschen versammelt, um Vorschläge für konkrete Maßnahmen gegen die Überfüllung der Insel durch Touristen zu formulieren. Beifall und Jubel gab es für die Idee, den Flughafen von Palma in Form einer Demonstration zum Kollabieren zu bringen. Gleichzeitig wurde vor entsprechenden rechtlichen Gefahren gewarnt und empfohlen, einen Widerstandsfonds für mögliche Sanktionen einzurichten.

Weitere Protest- und Anprangerungsaktionen, die bei der Veranstaltung am Freitag genannt wurden, waren die Beschränkung von Mietwagen, die Regelung des Zugangs zu Wohnungen, die Vereinigung von Gewerkschaften sowie die Aneignung öffentlicher Räume. Am Ende der Versammlung im Gymnasium IES Sineu kündigten die Organisatoren eine "massive" Demonstration an, für die jedoch kein Datum festgelegt wurde. Außerdem forderten sie die Teilnehmer auf, weitere Vorschläge per E-Mail einzureichen.

Der Aktivist Pere Joan Femenia erklärte, dass die jüngsten Mobilisierungen auf den Kanarischen Inseln "Menys Turisme, Més Vida" dazu veranlasst hatten, die Versammlung in Sineu einzuberufen: "Wir haben uns herausgefordert gefühlt". Es sei daran erinnert, dass das Kollektiv "Banc del Temps de Sencelles" bereits für den 25. Mai zu einer Demonstration gegen die Sättigung unter dem Slogan "Mallorca no es ven" (deutsch: "Mallorca steht nicht zum Verkauf") aufgerufen hat.