Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit – und schon sind Bargeld und Bankkarten weg. Diese schmerzhafte Erfahrung haben kürzlich wieder zwei deutsche Mallorca-Urlauber in Santa Ponça machen müssen. Dabei gelang es einem Zeugen, den Moment des Taschendiebstahls auf Video festzuhalten. Es zeigt, wie dreist und perfide die Betrüger dabei vorgehen.

Seelenruhig schlendert das deutsche Urlauberpaar auf den Aufnahmen an der Playa de Santa Ponça entlang. Der Mann trägt eine Bauchtasche, die er sich um die Schulter gehängt hat. Seine Frau geht vorweg, der Mann läuft versetzt hinter ihr. Direkt hinter dem Paar läuft das Betrüger-Paar und nähert sich den Urlaubern. Die Diebin schaut sich noch ein paar Mal um – wahrscheinlich, um zu gucken, ob sie beobachtet werden. Dann greift ihr Begleiter zu und langt beherzt in die Tasche des Urlaubers.

Ein Facebook-User, der sich "JojoMallorca" nennt, hat diese Szenen auf Video festhalten können und sie anschließend in den sozialen Netzwerken hochgeladen. Aufgenommen wurde der Taschendiebstahl am 4. Mai um die Mittagszeit an der Meerespromenade von Santa Ponça, nur eine Stunde später wurde es hochgeladen, sagte er zdem Mallorca Magazin. Die Opfer seien um Bargeld in Höhe von 60 Euro sowie Kreditkarten gebracht worden.

Im Urlaub auf Mallorca beklaut zu werden, kann viele Nerven kosten. Dabei geht es nicht um das Bargeld, das einem gestohlen wird, sondern auch Bank- und Kreditkarten. Alle Karten sperren zu lassen sowie Dokumente – wie etwa Führerschein, Personalausweis und Krankenkassenkarte – neu beantragen zu müssen, nimmt hinterher viel Zeit in Anspruch.

Vor allem mit Beginn der Saison werden auf Mallorca mehr Taschendiebstähle verzeichnet, besonders häufig kommen dabei Urlauber zu Schaden. Besonders an touristischen Orten sollten Sie auf Ihre Habseligkeiten achten. Unter anderem in der Altstadt von Palma de Mallorca, am Strand und an Sehenswürdigkeiten, wie etwa der Burg Bellver oder der Kathedrale. Auch in beliebten Dörfern wie Valldemossa im Tramuntana-Gebirge oder auf den Wochenmärkten der Insel ist Vorsicht geboten. Das Gleiche gilt für den ÖPNV, besonders in den Bussen der Inselhauptstadt.

So können Sie sich vor Taschendiebstahl auf Mallorca schützen: Idealerweise tragen Sie Ihre Tasche so dicht am Körper, dass Fremde nicht an sie herankommen. Das Portemonnaie sollte in der Handtasche nicht direkt oben liegen. Wer seinen Rucksack auf dem Rücken trägt, sollte das Bargeld nicht im Vorderfach verstauen. Auch ist es ratsam, nicht mehr Bargeld als notwendig bei sich zu tragen. Wichtige Dokumente bleiben lieber im Hotel-Safe. Und sollten Sie doch einmal beklaut worden sein und benötigen ein neues Ausweisdokument, um zurück nach Hause fliegen zu können – hier listet MM auf, was Sie tun müssen.