Tausende Mallorca-Touristen haben sich bei schlechtem Wetter am Montagmittag dazu entschieden, einen kleinen Trip in die Innenstadt von Palma zu machen, um Besichtigungen unter trockenen Dächern durchzuführen oder hinter Scheiben bei einem Café den Trubel der Stadt zu beobachten. Diese Idee hatten allerdings viele, und so war die Stadt brechend voll. Wie sehr die Insel schon zu Beginn der Saison unter den Menschenmassen ächzt, ließ sich deshalb am Montag besonders gut erkennen.

In Palma hieß es: Stau, Stau, Stau! Und: Die Parkhäuser waren voll, es gab zeitweise keinen Einlass mehr. Vorteil für alle, die zu Fuß unterwegs waren. Viele Urlauber waren trotz des Regens am Paseo del Borne zum Schaufensterbummel unterwegs und ließen sich ihren Urlaub nicht vom Wetter vermiesen. "Was bringt es, sich da zu beschweren?", fragte Katharina May. "Die Insel braucht Regen und ich meinen Urlaub. Ich muss ja nicht jeden Tag am Strand liegen und genieße trotzdem meinen Aufenthalt. Bin froh, dass ich nicht im August gebucht habe", sagt die Hamburgerin mit einem Schulterzucken.

Zahlreiche Urlauber strömten am Montag in die Innenstadt von Palma.

"Wir haben gerade versucht, in eines der unzähligen Cafés zu gehen, um einen schönen Kaffee zu trinken und um einfach nichts zu tun. Wir hatten aber leider Pech, es war so voll, dass wir uns nicht anstellen oder dazuquetschen wollen", so der Münchner Helmut Bongartz. "Vielleicht versuchen wir es später noch einmal in den Museen, die werden wahrscheinlich auch keinen mehr hereinlassen können", so der 75-jährige Rentner. Falls 'alle Stricke reißen', könne er mit seiner Frau immer noch in das Hotel zurückkehren.

Aber alleine in die Inselhauptstadt zu gelangen, einen Parkplatz oder einen Platz im Bus zu bekommen, stellte für viele Deutsche zu diesem Wochenbeginn eine echte Herausforderung dar. "An dem Parkhaus an der Kathedrale habe ich 45 Minuten angestanden! Es ging weder vor noch zurück", schnaubt der 50-jährige Michael Klein aus Frankfurt am Main, sichtlich weniger entspannt als andere Reisende. "Die Busse waren alle voll. Und als uns endlich einer mitnahm, standen wir ewig im Stau", berichtete eine Mutter mit drei kleinen Kindern. "Mal schauen, was wir hier unternehmen können", so die junge Frau, als sie von der siebenjährigen Tochter mit einem lauten "ich will aber an den Strand" trotzig unterbrochen wird.

Ähnliches Bild auch an der Playa de Palma. Trotz des Regens war die Schinkenstraße am Montag knackevoll. Und während im Bierkönig noch einige Plätze zu bekommen waren, platzte das gegenüber liegende "Bamboleo" aus allen Nähten. Aber auch hier war eines der Hauptprobleme der öffentliche Nahverkehr. Viele Nutzer der Busse wurden an den Haltestellen stehengelassen, auf den Fahrzeugen der Linie 25 blinkte die Anzeige "Bus complet" – "Bus voll".

Selbst wenn es weiterhin schlechtes Wetter gibt – nach dem Regenschein kommt immer wieder die Sonne. Und auf Mallorca alle mal. Glaubt man dem Wetterbericht, ist es spätestens morgen wieder so weit.