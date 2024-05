Die mallorquinische Kette RIU Hotels & Resorts hat am Montag im Rahmen einer nach eigenen Angaben „bahnbrechenden” hybriden Veranstaltung – in Präsenz und virtuell – ihre neue Nachhaltigkeitsstrategie „Proudly Committed” vorgestellt. Die für das Event ausgewählten Orte waren das Hotel Riu Playa Park auf Mallorca und das Riu Plaza España in Madrid. Virtuell konnten sich Teilnehmer in der digitalen Nachbildung dieses emblematischen Hauses direkt an der Gran Vía zuschalten. An der Veranstaltung nahmen mehr als 150 Personen teil, die nicht nur die neuesten Fortschritte von RIU im Bereich der Nachhaltigkeit kennenlernten, sondern auch mit 3D-Brillen die virtuellen Veranstaltungsräume besichtigen konnten, die den realen originalgetreu nachempfunden sind.

Catalina Alemany, Direktorin für soziale Verantwortung von RIU, stellte auf der Bühne in Palma die „Proudly-Committed”-Strategie vor, die den Fahrplan für einen zunehmend nachhaltigen Betrieb für die Jahre 2024-2026 festlegen soll. Während ihres Vortrags konnten die Teilnehmer vor Ort und aus aller Welt, die über die Website zugeschaltet waren, die Details erfragen und erfahren, wie RIU bereits daran arbeitet, die Auswirkungen seines Betriebs auf die Umwelt sowie die lokale Bevölkerung in den jeweiligen Zielländern so positiv wie möglich zu gestalten. Im Einzelnen stütze sich die neue Nachhaltigkeitsstrategie auf vier Säulen: „Gemeinschaft und Reiseziele”, „Umwelt und Klima”, „Personal” und „Transparenz und Ehrlichkeit”, erklärte Alemany. Säule 1 ziele darauf ab, sich als Konzern im jeweiligen Zielland einzubringen, beispielsweise durch die Zusammenarbeit mit lokalen Organisationen oder die Unterstützung von sozialen oder medizinischen Projekten. Säule 2 soll dafür Sorgen, den CO2-Fußabdruck der Hotels so gering wie möglich zu halten – beispielsweise durch die komplette Verbannung von Einwegplastik-Produkten. Ähnliche Nachrichten Marratxí feiert sein Engagement für Nachhaltigkeit mit der Energy Challenge Außerdem fördert RIU Projekte, die die Biodiversität in den jeweiligen Zielländern schützen. Bei Säule 3 geht es um die gezielte Förderung lokaler Talente und die Vermittlung von entsprechendem Wissen in Sachen Nachhaltigkeit an die Angestellten. Und Säule 4 zielt auf die Schaffung von Kontrollmechanismen ab, um die Fortschritte der Hotelkette im Bereich Umweltschutz und Nachhaltigkeit zu messen, beispielsweise durch entsprechende, von neutralen Organisationen vergebene Zertifizierungen. Darüber hinaus erfuhren die Besucher der Veranstaltung vom RIU-Kommunikationschef Albert Puig weitere Einzelheiten der Kampagne. Im Saal in Madrid stellte Carlos Descotte, Verkaufsdirektor des Hotels Riu Plaza España, indes die nachhaltigen Initiativen seines Hauses sowie die neuen Konferenzräume vor, die mit dem „Spatial Web” nachgebaut wurden. Diese Technologie bietet laut RIU ein „Universum an Montage- und Produktionsmöglichkeiten für die Durchführung von virtuellen und hybriden Veranstaltungen mit großer Interaktionskapazität sowie die Möglichkeit, digitale Meetings zu verbessern, die nun in große Kongresse oder Tagungen umgewandelt werden können. Wir können nun eine Versammlung von Angesicht zu Angesicht nachbilden, aufwerten und übertreffen, indem wir mithilfe von Programmierung und künstlicher Intelligenz jede kreative Idee oder jedes Bedürfnis des Veranstalters nachbilden. Auch hier steht das Thema Nachhaltigkeit im Vordergrund. Denn die Durchführung solch hybrider oder virtueller Veranstaltungen hat, wie Descotte erläuterte, Vorteile, unter anderem durch die Verringerung von Emissionen, insbesondere durch den Wegfall von Flugreisen, oder die Erzeugung von Abfällen bei den Veranstaltungen selbst. Im Rahmen der Strategie „Proudly Committed” werde bereits an einem Projekt zur Messung, Reduzierung und Kompensation des CO2-Fußabdrucks von Veranstaltungen in RIU-Hotels gearbeitet. Präsentiert und moderiert wurde die Veranstaltung übrigens von José Olivares, CSO der Agentur Margarita, die das Space-Web-Projekt entwickelt hat, und Laura Malone, Direktorin für Unternehmenskommunikation. Ihre Avatare moderierten das Event. Die internationale RIU-Kette wurde 1953 auf Mallorca von der Familie Riu als kleines Resort-Unternehmen gegründet. Es konzentriert sich heute auf Ferienhotels, in vielen Häusern mit All-inclusive-Service. RIU Hotels & Resorts verfügt heute über 97 Hotels in 21 Ländern, die im Jahr 2023 6,4 Millionen Gäste empfingen und insgesamt 35.808 Mitarbeiter beschäftigten. Geleitet wird der Konzern von den Geschwistern Carmen und Luis Riu. Carmen Riu hatte jedoch jüngst angekündigt, sich aus dem operativen Geschäft zurückzuziehen.