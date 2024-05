In diesem Sommer gibt es an einem beliebten Stadtstrand von Palma de Mallorca zum ersten Mal Luxus-Liegen. In Cala Major im Westen der Inselhauptstadt sind diese "Hamacas" bereits aufgebaut. Zu finden sind sie auf der linken Seite des Strandabschnitts.

Das "Premium"-Paket beinhaltet zwei Liegen und einen Sonnenschirm. Es kostet 70 Euro pro Tag – im Vergleich dazu beträgt der Preis für zwei "normale" Liegen plus Schirm 25,30 Euro pro Tag. Die neuen Luxusliegen unterscheiden sich von den gewöhnlichen, blauen Liegen an den Stadtstränden von Palma de Mallorca, weil sie mit einer dickeren und somit bequemeren Matratze ausgestattet sind. Auch die Luxus-Sonnenschirme sind schöner und versprühen "Bali-Flair".

So sehen die neuen Luxus-Liegen am Strand von Cala Major in Palma de Mallorca aus. Foto: P. Lozano

Jedes Jahr wird der Service für Liegen und Sonnenschirme von der Stadtverwaltung von Palma de Mallorca per Ausschreibung vergeben. Für den Service sind dann andere Anbieter zuständig, in diesem Fall die Firma Beach i Oci. Sie unterhält die Ausstattung an allen Stadtstränden, auch in Ciudad Jardin, an der Playa de Palma oder Cala Estància.

Auf MM-Anfrage sagte ein Mitarbeiter in Cala Major, das neue Luxus-Angebot werde gut angenommen – ausschließlich von Urlaubern. Es kämen immer mehr Touristen, die sich ein besseres Angebot und eine bessere Versorgung am Strand wünschen würden.

Parallel dazu regt sich Widerstand unter den Anwohnern. Schon in der vergangenen Woche hatte die spanische Tageszeitung "Diario de Mallorca" darüber berichtet, wie sehr sich Residenten über das neue Liegen-Angebot in Cala Major beklagten. Ihren Beobachtungen zufolge seien in diesem Jahr viel mehr Schirme und Liegen aufgebaut als sonst. Daher gebe es kaum noch Platz, um Handtücher auszubreiten. Der Service-Mitarbeiter der Firma Beach i Oci verneinte dies.

Cala Major ist einer der beliebtesten Strände von Palma de Mallorca und liegt westlich der Stadt. Er ist einfach mit den EMT-Buslinien 4 und 47 zu erreichen und ist in der Hochsaison meistens dicht bevölkert. Da er familienfreundlich und barrierefrei ist und außerdem über eine gute Infrastruktur mit kleinen Supermärkten, Restaurants, Bars und Chiringuitos verfügt, ist er nicht nur bei Urlaubern beliebt. Auch Residenten sind gleichermaßen viel an dem Strand vertreten.