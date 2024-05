Ungeachtet des zunehmenden Unmuts über Touristenmassen und der Groß-Demonstration vom vergangenen Samstag liegt die Zahl der Buchungen für Urlaubsreisen nach Mallorca weiterhin deutlich über der des vergangenen Jahres.

In der vergangenen Woche lag die Zahl der Reservierungen verglichen mit dem gleichen Zeitpunkt des vergangenen Jahres 28 Prozent höher, wie das Unternehmen TravelgateX mitteilte. Verglichen mit der vorigen Woche betrug die Zunahme sechs Prozent. Vor den Balearen liegen im Ranking nur Andalusien und Katalonien.

Für die kommenden Sommermonate werden von der Hotelbranche Steigerungen der Buchungen von 12 bzw. 15 Prozent für Juni bzw. Juli vorhergesagt. Die Last-Minute-Reservierungen haben dabei laut dem Verband Turespaña einen Anteil von 40 Prozent.

Die Massifizierung auf Mallorca hat die Unruhe bei den Alteingesessenen in den vergangenen Wochen deutlich zunehmen lassen. Bei der Demonstration am vergangenen Samstag im Parc des Estacions in Palma nahmen in etwa 10.000 Menschen teil, für Mallorca eine große Zahl. Vorbild waren mehrere Demonstrationen im Frühling auf den Kanarischen Inseln, die ebenfalls ein Massifizierungsproblem haben.