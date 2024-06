Die Demos der Mallorquiner gegen die Massifizierung auf der Insel gehen weiter. Die Gruppe "Mallorca Platja Tour" hat jetzt eine zweite Strandbesetzung am 16. Juni in der Bucht Caló des Moro bekannt gegeben. Sie ruft Mallorquiner dazu auf, als Zeichen des Protests massenhaft den Strand zu belegen, um anderen Besuchern keinen Platz an der Playa zu bieten. Die Vereinigung möchte auf diese Weise "den Strand zurückerobern". Die Aktion soll zwischen 8 und 13 Uhr stattfinden.

El Caló des Moro és un símbol de la massificació a les nostres platges, i per això l’hem escollit per anar-hi a fer capficos diumenge 16 de juny‼️



Més info al nostre Telegram ▶️ DM‼️#OcupemLesNostresPlatges pic.twitter.com/sIJXsBPwuz — Mallorca Platja Tour (@MallorcaPlatja) June 4, 2024 Die Protestaktion war als Folge einer Aussage der Fraktionssprecherin der rechtspopulistischen Vox-Partei im Balearen-Parlament, Manuela Cañadas entstanden, die den Insulanern empfohlen hatte, im Juli und August nicht die Inselstrände aufzusuchen. Man könne halt nicht mehr wie früher einfach so zum Strand gehen. Den ersten Protest dieser Art hatte die "Widerstandsgruppe" in der vergangenen Woche am Strand von Sa Ràpita veranstaltet. Dort waren rund 30 Gegner des Massentourismus erschienen. Nachdem im Mai Fotos des überfüllten Caló des Moro mit zahlreichen auf den Klippen Schlange stehenden Besuchern viral gegangen waren, wurde das Bild zum Symbol eines Ortes, an dem die Zerstörung der Insel durch zu viele Gäste sichtbar wird. Die Teilnehmer der Demo möchten den Besuchern zeigen, wie Mallorquiner sich auf ihrer eigenen Insel fühlen. "Diese Szenen erleben wir hier den ganzen Sommer. Für uns gibt es keinen Platz mehr am Strand. Wir haben nicht einmal fünf Zentimeter für ein Handtuch".