Mallorca hat mit über 200 Buchten und Calas einige Strände im Angebot, sodass Besuchern die Auswahl manchmal schwerfällt. MM hat einige Geheimtipps in petto. So die Cala Marçal an der Ostküste, einen Kilometer von Portocolom entfernt.

Die Cala Marçal hat viele Vorteile: Sie ist leicht zugänglich, bei frühzeitigem Erscheinen gibt es noch Parkplätze, es gibt eine tolle Infrastruktur und Tretbootverleih. Kein Wunder, dass sie bei Touristen und Einheimischen zugleich beliebt ist. Und das Beste: ein für eine Cala relativ großer und breiter Strand aus weißem Sand. Von der Promenade aus hat man einen schönen Ausblick auf das Meer. Ein Rettungsschwimmer wacht in seinem Türmchen über die Besucher, die sich im Wasser aufhalten. Dieses ist kristallklar und die blaue Flagge verspricht als Qualitätssiegel ein recht sauberes Wasser. Es schwimmen einem sogar die Fische um die Beine. Unweit von einem Sonnenschirm- und Liegenverleih stehen Duschen und WCs zur Verfügung. Beim Chiringuito sitzt man ganz nah am Meer. Wem ein Strandimbiss nicht genug ist, dem stehen an der Klippe einige Bars und Restaurants mit Meerblick zur Verfügung. Der flache Einstieg der Cala Marçal ist optimal für Kinder. Die ungefähr 100 Meter breite und 200 Meter lange Bucht liegt pittoresk in einer natürlichen Vertiefung der Küste. Die Klippen halten die Wellen in Schach. Ein flach abfallender, sandiger und weniger steiniger Einstieg ins Wasser macht den Strand optimal für Kinder.