Bei einem schweren Verkehrsunfall im Osten Mallorcas ist am Mittwochnachmittag ein 65 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Nach Informationen der MM-Schwesterzeitung „Ultima Hora“ ereignete sich der Vorfall gegen 17.54 Uhr auf der Landstraße Ma-4040, die die beiden Ortschaften Son Servera und Capdepera verbindet.

Nach ersten Informationen krachten die beiden in den Unfall verwickelten Fahrzeuge frontal zusammen. Ein zufällig am Unfallort vorbeifahrender Krankenwagen habe die Notrufleitstelle informiert und Erste Hilfe geleistet, so das Lokalblatt weiter.

Beide Fahrer seien zunächst noch am Leben gewesen, einer davon habe sich allerdings bereits in einem bewusstlosen Zustand befunden. An den Unfallort eilten der Zeitung zufolge mehrere Einsatzwagen mit entsprechendem Rettungspersonal.

Bei dem bewusstlosen Unfallopfer, so die Zeitung, seien sofort lebensrettende Sofortmaßnahmen eingeleitet worden. Diese verliefen jedoch erfolglos, der 65-Jährige verstarb noch am Unfallort. Das zweite Unfallopfer habe sich bei Bewusstsein befunden und sei mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus in Manacor eingeliefert worden. Die behandelnden Ärzte bezeichneten dessen Gesundheitszustand nach Zeitungsangaben als „sehr ernst“.

Über die Unfallursache machten die Behörden bislang keine Angaben. Die Guardia Civil hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.