Auf Mallorca häufen sich die Demonstrationen gegen Wohnungsnot und Massentourismus. Nicht nur, dass am 11. August über Hundert Demonstranten den Strand am Ballermann besetzt haben, und am 21. Juli zum wiederholten Male über Zehntausend Protestierende auf die Straßen von Palma gegangen waren. Nun ergreifen die Tourismus-Gegner andere Maßnahmen und schießen sich virtuell auf Influencer ein, die die Baleareninsel mit ihrem azurblauen Meer als Kulisse für ihre Social-Media-Posts nehmen.