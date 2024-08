Flüge nach Mallorca Urlauber schliefen auf Luftmatratzen: So ist die Lage am Flughafen von Mallorca am Freitag Der Flughafen Palma kämpft noch immer mit den Folgen der schweren Stürme auf der Insel. Zahlreiche Menschen mussten die Nacht auf dem Boden des Terminals verbringen. So lange war die durchschnittliche Verspätungszeit an diesem Freitagmorgen