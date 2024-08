Auf Mallorca und auch anderswo in Spanien gab es dieses Jahr schon mehrmals Demonstrationen gegen Massentourismus. Die letzte Massendemonstration ging am 21. Juli über die Bühne, am 11. August wurde die Playa de Palma am "Balneario 6" symbolisch besetzt. Die Kritiker beklagen vor allem die hohen Lebenshaltungskosten und den Mangel an bezahlbaren Wohnraum infolge des Massenansturms von Urlaubern.