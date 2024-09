Wer von der hessischen Stadt Kassel nach Mallorca fliegen möchte, kann aufatmen, weil er dort von Menschenmassen nicht überrannt wird, sollte sich aber sputen. Der Airport, den die Bild-Zeitung jetzt als einsamsten in Deutschland bezeichnet hat, wird zum Beginn des Winterflugplans Anfang November quasi eingefroren. Dann wird es nicht mehr möglich sein, auf die Insel zu kommen. Dort starten nur sechs Flüge in drei Monaten.

Am 1. November soll in Kassel den Informationen des Boulevardblatts zufolge ein Flieger nach Antalya (Türkei) abheben, am 7. November nach Madeira (Portugal). Dann geht mehr als einen Monat nichts mehr. Am 16. Dezember hebt ein Flieger nach Kuusamo (Finnland) ab - dann ist das Jahr rum. Am 7. Januar 2025 geht’s noch einmal nach Kuusamo, am 28. Januar nach Tromsö (Norwegen). Erst ab Februar soll es wöchentliche Flüge nach Gran Canaria geben, aber noch nicht wieder nach Mallorca.

Doch noch ist nicht aller Tage Abend: Im verbleibenden September und im Oktober gibt es durchaus Flugverkehr zwischen der Insel und dem Airport mit seiner 9000 Quafratmeter großen Halle und seinen zehn Check-in Schaltern. Die Airline Sundair bedient die Strecke in zwei Stunden und 35 Minuten. Geschichtlich bedeutsam ist der Flughafen wegen der Tatsache, dass dort während des Zweiten Weltkriegs der legendäre Fieseler Storch getestet worden war.

280 Millionen Euro hat der Airport gekostet, seit der Eröffnung schreibt er laut der Bild-Zeitung jedes Jahr einen Millionen-Verlust. Allein 2023 waren es 5 Millionen Euro. Seit 2013 sind 60 Millionen Euro Miese aufgelaufen.