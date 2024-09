Das ist eine Neuerung, die Passagiere auf Flügen von und nach Mallorca erfreuen dürfte: Discover Airlines startet jetzt ihren neuen kostenlosen Wasserservice an Bord. Dieser gilt für "alle Gäste in der Economy-Class nach dem Start", teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. Das kostenlose Wasser werde in Bechern von der Crew auf Kurz- und Mittelstreckenflügen ausgeschenkt, ergänzt die Pressesprecherin auf MM-Anfrage.