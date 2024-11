Anders als in vergangenen Jahren werden im anstehenden Winter fast alle Hotels in Palma de Mallorca geöffnet bleiben. Grund dafür sei eine starke Zunahme von Städtereisenden, so Javier Vich, Chef des Hotelierverbandes der Insel-Kapitale gegenüber MM-Schwesetrzeitung "Ultima Hora".

64 der insgesamt 80 Herbergen seien weiterhin durchgehend zugänglich. Der Rest pausiere lediglich einen Monat. Vich rechnet mit fünf bis acht Prozent mehr Städtereisenden während der kühlen Jahreszeit. Vor allem Deutsche suchten sich zunehmend Palma aus, um im Winter kurze Ferien zu machen.

Damit ist Palma den Angaben zufolge die Stadt in Spanien, die in punkto Einnahmen pro Hotelzimmer an dritter Stelle in Spanien steht – nur hinter San Sebastián und Barcelona. Auch der Kongresstourismus trage zur Positiven Entwicklung bei, so Javier Vich. Der gut ausgelastete Kongresspalast sei in dieser Hinsicht extrem wichtig.

Noch vor wenigen Jahren hatten sich zwischen November und April nur wenige Touristen in Palma verlaufen. Momentan sieht man jedoch weiterhin viele Mittel- Nordeuropäer und englischsprachige Reisende in der Stadt. Auch beim feierlichen Anknipsvorgang am Samstagabend konnte man zahlreiche Urlauber von dort beobachten.