Das Jahr neigt sich dem Ende zu und die meisten Deutschen dürften ihren Mallorca-Urlaub in diesem Jahr bereits hinter sich haben. Während manche noch in Erinnerungen schwelgen, haben andere die nächste Reise auf die Insel bereits geplant. Der Winter lässt sich jetzt gut nutzen, um ein bisschen Spanisch zu lernen, damit die Kommunikation mit den Einheimischen bei der Rückkehr auf die Balearen leichter fällt. Wir haben Ihnen nützliche Vokabeln für das neue Jahr ausgewählt.

Im Restaurant, im Hotel, im Geschäft – oft sind es Wünsche und Bedürfnisse, die Sie auf Mallorca zum Ausdruck bringen wollen. Zum Beispiel nach einem Bier, dem Swimming-Pool oder einer bestimmen Schuhgröße. "Ich brauche" heißt auf Spanisch "Necesito". Dabei wird das "c" wie das englische "th" gelispelt gesprochen – sonst ist die Aussprache gleich wie im Deutschen. Die Betonung des Wortes liegt auf dem "i". "Wir brauchen" heißt "Necesitamos". Hierbei liegt die Betonung auf dem "a" und auch hier wird das "c" wie ein englisches "th" gelispelt.

"Ich will" heißt auf Spanisch "Quiero", wobei es wie "kjero" klingt. In diesem Fall liegt die Betonung auf dem "e". "Wir wollen" heißt "Queremos" und klingt wie "Keremos". Die Pluralform wird auf dem letzten "e" betont. In beiden Fällen soll das "r" gerollt werden. Das heißt, dass die Zungenspitze am Gaumen "flattert", wenn Luft durch den Mund ausgestoßen wird.

Bier heißt auf Spanisch "cerveza". Sowohl das "c" als auch das "z" werden wieder wie das englisch "th" ausgesprochen und die Betonung des Wortes liegt auf dem letzten "e". Im Plural wird an die Einzahl ein "s" angehängt: "Ich will zwei Biere" entspricht "Quiero dos cervezas". Die spanischen Zahlen von eins bis drei lauten "uno", "dos", "tres". Weil Bier im Spanischen weiblich ist, muss sich der unbestimmte Artikel im Geschlecht anpassen: "Ich will ein Bier" = "Quiero una cerveza".

Im Hotel: Sie haben eingecheckt und wollen wissen, wo der Swimming-Pool ist. Das heißt auf Spanisch "¿Dónde está la piscina?". Die Akzente auf den ersten beiden Wörtern zeigen Ihnen an, welchen Vokal Sie betonen müssen. Bei "Piscina" wird das "c" wieder wie ein englisches "th" gelispelt, die Betonung liegt bei diesem Wort auf dem letzten "i".

Wenn Sie in einem Schuhgeschäft eine bestimmte Schuhgröße benötigen, hilft ihnen dieser Satz weiter: "Necesito un número X." ("Ich brauche die Schuhgröße X."), wobei hier wieder ein Akzent die Betonung anzeigt. Die in diesem Szenario praktischsten Zahlen basieren auf 30, auf spanisch "treinta" (ausgesprochen "träinta"), und auf 40, auf spanisch "cuarenta" (ausgesprochen "kuarenta"). Beide Worte werden auf dem "e" betont. Um jetzt eine konkrete Schuhgröße zu bilden, wird an die zweistellige Zahl zuerst ein "y" angehängt, das Spanisch ist für "und" und "i" ausgesprochen wird, und dann eine Ziffer.

Die spanischen Ziffern von vier aufwärts sind "cuatro" (ausgesprochen "kuatro"), "cinco" (ausgesprochen "thinko" mit dem gelispelten "th"), "seis" ("säis"), "siete" ("siäte"), "ocho" ("otscho") und "nueve" ("nuäve"). Bei all diesen Wörter liegt die Betonung auf dem vorletzten Vokal. Gemäß diesem Schema ergibt sich beispielsweise für 43: "Cuarenta y tres", was wie "Kuarenta i tres" klingt. Jetzt "Necesito un número …" voranstellen und fertig ist der Satz.

Um das menschliche Miteinander geschmeidiger zu machen, empfiehlt sich zudem der Einsatz von "Bitte" und "Danke". Im Spanischen heißt das "Por favor", wobei das zweite Wort auf dem "o" betont wird, und "Gracias", wo die Betonung auf dem ersten "a" liegt und das "c" wieder wie das englische "th" ausgesprochen wird. Viel Erfolg!