Das Buchungsportal www.holidu.es hat ausführlich über Objekte berichtet, die Gäste in Ferienimmobilien auf Mallorca vergessen. Am häufigsten würden Kleidungsstücke und Ladekabel für Handys vergessen, wurde in einer Pressemitteilung der im Raum Santanyí aktive Immobilienbsitzer Javier Martínez zitiert.

Bei anderen Objekten handele es sich vor allem um Lebensmittel, Schuhe, Hüte und Bücher. Hinzu kommen – wenn auch in geringerer Zahl – Kinderspielzeug und Elektrogeräte. Auch ungewöhnliche Gegenstände vergessen Urlauber zuweilen: Dazu zählen Sex-Spielzeuge, Teddybären oder aufblasbare Gummitiere für Pool und Meer. Ähnliche Nachrichten 5000 Euro weg: So wurden zwei deutsche Familien mit Ferienhausbetrug auf Mallorca abgezockt Holidu empfiehlt Feriengästen, am Ende eines Urlaubs ein Spezialritual einzuführen: Zehn Minuten lang müsse jedes Zimmer einer Ferienunterkunft abgesucht werden. Vor allem Bäder, Schubladen, Terrassen und Küchen sollten in Augenschein genommen werden, denn dort vergessen die Gäste den erfahrungen nach die meisten Objekte. Holidu wurde im Jahr 2014 von Johannes und Michael Siebers in München gegründet, nachdem sie eine frustrierende Erfahrung bei der Buchung einer Ferienwohnung für einen Surfurlaub in Portugal gemacht hatten. Sie machten es sich zur Aufgabe, die Buchung und Vermietung von Ferienunterkünften so zu verändern, dass sie frei von Zweifeln ist.