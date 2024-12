Das Hotel Cap Rocat in Cala Blava, Llucmajor, hat es in die prestigeträchtige Liste der 70 besten Hotels der Welt geschafft. Die renommierte Zeitschrift Traveler, Teil der Condé Nast-Gruppe, hat das Hotel in ihre Gold List 2025 aufgenommen, die jährlich die besten Hotels, Resorts und Kreuzfahrten weltweit präsentiert. Diese Liste wird von einem internationalen Redaktionsteam erstellt, das aus Experten aus verschiedenen Ländern besteht.

Die Gold List 2025 bietet anspruchsvollen Reisenden Inspirationen für ihre zukünftigen Aufenthalte und wird in den kommenden Ausgaben von Condé Nast Traveler in Spanien, den USA und Großbritannien veröffentlicht. Neben dem Cap Rocat wurden auch das Gran Hotel Inglés in Madrid und der Marbella Club in Marbella in die Liste aufgenommen, was die Exklusivität der spanischen Hotellerie unterstreicht.

Das Cap Rocat, das in einer historischen Festung untergebracht ist, wurde ursprünglich zum Schutz der Bucht von Palma errichtet. Es erfüllt strenge Auflagen, da es als Kulturgut und nationales Denkmal in einem Naturschutzgebiet ausgewiesen ist. Die Renovierung des Hotels, die unter der Leitung des Architekten Antonio Obrador stattfand, wurde mehrfach ausgezeichnet und hebt sich durch eine Verbindung von Tradition und modernem Luxus hervor.

Mit insgesamt 27 individuell gestalteten Suiten bietet das Hotel seinen Gästen ein einzigartiges Erlebnis inmitten einer atemberaubenden Landschaft. "Die Kombination aus erstklassigem Service, exquisiter Küche und einem unvergleichlichen Ambiente macht das Cap Rocat zu einem begehrten Ziel für Reisende aus aller Welt", heißt es in der Pressemitteilung der Zeitschrift.

Die Aufnahme in die Gold List 2025 sei nicht nur eine Bestätigung der hohen Standards des Hotels, sondern auch ein Zeichen für die anhaltende Beliebtheit Mallorcas als erstklassiges Reiseziel. Das Cap Rocat setze damit neue Maßstäbe in der internationalen Hotellerie und zieht weiterhin anspruchsvolle Gäste an.