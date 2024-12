Die Mallorca-Airline Eurowings bietet in der diesjährigen Weihnachtszeit zum ersten Mal Flugtickets im Supermarkt an. Zum "Original ALDI Preis" werden 38 Ziele in ganz Europa angeboten, sie sind bei Aldi Süd verfügbar. Dabei handelt es sich um "Blind Booking", vorab wissen die Fluggäste nicht, an welches Ziel es geht. Den Zeitraum kann man sich aber aussuchen und auch die Abflughäfen sind bekannt: wählbar sind die deutschen Airports in Berlin, Düsseldorf, Köln/Bonn, Hamburg, Stuttgart und Prag.

Unter den Überraschungszielen werden europäische Städte wie Palma de Mallorca, Mailand, Paris, Nizza, Stockholm, Faro, Budapest, Helsinki, Barcelona und Malaga aufgelistet. Die Hin- und Rückfluge mit Eurowings gibt es bereits ab 79,99 Euro, preist das Unternehmen in einer Pressemitteilung an. Und so läuft das "Blind Booking" ab: "Reisende wählen zunächst ihren Abflughafen in Deutschland aus. Danach geben sie den gewünschten Reisezeitraum und das Reisethema Abheben zum 'Original ALDI-Preis!' an. Die schönsten Urlaubsgeschichten schreibt der Zufall: direkt nach der Zahlung erfahren Blind Booking Fluggäste ihr endgültiges Reiseziel." Bei der Vorauswahl kann man auch bestimmte Reiseziele ausschließen, "beispielsweise wenn sie diese schon einmal besucht hat". Was die Preise der Überraschungstickets anbelangt, gelte: Die Flüge sind preiswerter, je flexibler die Fluggäste sind. Danach ist die Reise aber in Stein gemeißelt, denn die gebuchten Flüge können weder umgebucht noch storniert werden. "Der Mindestaufenthalt für eine Übernachtung beträgt dabei 18 Stunden, für zwei Übernachtungen sind es 36 Stunden", wird in der Presseinformation erklärt. Zum Aldi-Preis kann man unter anderem nach Mallorca fliegen. Foto: Eurowings Die gemeinsame Weihnachtsaktion der deutschen Fluggesellschaft Eurowings und der Supermarkt-Kette Aldi Süd ist online bereits freigeschaltet, unter diesem Link gelangen Sie zum Buchungsportal, bis 29. Dezember sind die Tickets verfügbar. Die Mallorca-Airline preist die Idee als "Weihnachtsgeschenkidee für Abenteuerlustige, Kurzentschlossene und Spontanreisende" an.