Die Deutschen mutieren beim Reservieren ihrer Urlaube auch für Mallorca immer mehr zu Frühbuchern. „Noch nie wurden Sommerurlaube so früh so stark gebucht wie für den Sommer 2025“, sagte Marc Tantz, Geschäftsführer des traditionell mit der Insel verbundenen Reiseunternehmens DERtour. Das hänge vor allem an entsprechenden Rabatten von bis zu 45 Prozent.

Und es wird zunehmend luxuriöser: „84 Prozent der Sommerurlaube wurden in 4- und 5-Sterne-Hotels gebucht, und 61 Prozent unserer Gäste haben sich für All-inclusive-Urlaub entschieden", äußerte der Manager weiter. Ähnliche Nachrichten Mallorca-Flüge zum Aldi-Preis: Eurowings startet Weihnachtsaktion Mehr ähnliche Nachrichten Nicht nur Komfort, sondern ein gewisses Sicherheitsdenken steht bei den Bundesbürgern nach wie vor im Vordergrund. 65 Prozent aller DERtour-Urlaube im Touristikjahr 2023/24 wurden über ein Reisebüro gebucht, wie Marc Tantz weiter sagte. Die beliebtesten Ziele sind seinen Angaben zufolge derzeit auf der Kurz- und Mittelstrecke die Türkei, Spanien, Griechenland, Ägypten und Tunesien sowie auf der Fernstrecke der Indische Ozean, Nordamerika, Thailand, die Vereinigten Arabischen Emirate und die Karibik.