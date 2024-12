Die Weihnachtszeit bringt den Balearen voraussichtlich ein lebhaftes Tourismusgeschäft. Laut Prognosen des Hotelverbands und der Reisebranche wird das Aufkommen während der Feiertage leicht über dem Niveau des Vorjahres liegen. Besonders gefragt ist Palma, wo eine Auslastung von 80 Prozent zu Weihnachten und 90 Prozent zu Silvester erwartet wird. „Neben ausländischen Gästen werden viele Reisende aus dem Inland erwartet, die vor allem von Palmas gastronomischem, kulturellem Angebot und der weihnachtlichen Atmosphäre angezogen werden“, sagte Javier Vich, Präsident des Hotelverbands von Palma.

Auch die Reisebüros bestätigen die positiven Aussichten. Laut Pedro Fiol, Präsident des Arbeitgeberverbandes AVIBA, gehen 80 Prozent der angeschlossenen Agenturen von stabilen oder steigenden Buchungszahlen im Vergleich zum Vorjahr aus. Besonders die deutschen Touristen hätten sich erneut als treibende Kraft für den Balearen-Tourismus erwiesen. „Wir beobachten, dass vor allem Winterkreuzfahrten und Kurzreisen nach Mallorca bei Deutschen beliebt sind“, so Fiol.

Die Fluggesellschaften melden ebenfalls Rekordzahlen: Die Buchungen für Verbindungen auf die Balearen zwischen November und März liegen zehn Prozent über denen des Vorjahres. „Die verlängerte Saison ist ein Erfolg“, betonte Fiol. „Im November wurden die Erwartungen erfüllt, und die touristische Aktivität hält bis in den Dezember hinein an.“

Hotels locken unterdessen mit speziellen Weihnachtsangeboten auch einheimische Gäste. Viele Mallorquiner nutzen die Feiertage traditionell für Kurzaufenthalte mit Familie in Hotels, die oft Spa-Einrichtungen und Festtags-Animationen anbieten. Palma hebt sich dabei als besonders aktives Reiseziel hervor: „Die meisten städtischen Hotels bleiben durchgehend geöffnet und profitieren von der Nachfrage in der Nebensaison“, so Vich.

Anders präsentiert sich die Lage bei ausländischen Zweithausbesitzern. Laut Thomas Pflaum, Geschäftsführer der Firma Mallorca Engel Services, ist die Belegung der betreuten Ferienhäuser im Vergleich zum Vorjahr rückläufig. „2022 lag die Auslastung bei 76 Prozent, dieses Jahr nur bei 64 Prozent“, erklärte Pflaum. Seine Firma betreut rund 350 Immobilien auf der Insel.

Neben der Anziehungskraft der Inseln selbst entwickeln sich auch Reisen von den Balearen ins Ausland positiv. Europäische Hauptstädte wie Berlin, Paris oder London sind besonders gefragt, berichtete AVIBA. Für Januar zeichnet sich zudem ein Interesse an Fernreisen nach Mittelamerika und Südostasien ab, wenn viele Verbraucher dem Winter entfliehen möchten.

Egal, ob Tourist oder Einheimischer – die Balearen bieten an Weihnachten angenehmes Wetter. Laut meteorologischem Amt in Palma werden für die Feiertage Tageshöchstwerte von bis zu 15 Grad erwartet, nachts kühlt es auf etwa 7 Grad ab. „Es sind normale Niederschlagsmengen zu erwarten, vereinzelt kann es regnen“, so eine Sprecherin. Insgesamt verspricht das Wetter jedoch, sonnig und trocken zu bleiben – ideale Bedingungen für Festtagsstimmung unter Palmen.