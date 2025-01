Die so beliebte Tradition von Touristen, überall auf Mallorca mit Aufklebern ihre Spuren zu hinterlassen, hatte die Verantwortlichen des Flughafens Son Sant Joan vor einige Herausforderungen gestellt. Was als unschuldiger Spaß begann, entwickelte sich zu einem unkontrollierten Phänomen, das die Wände und Möbel der Terminals sowie touristische Hotspots wie die Playa de Palma zunehmend verunstaltete.

Um dem Chaos Einhalt zu gebieten, suchte der Flughafen nach einer Lösung und schuf die sogenannten "Sticker Walls" – spezielle Aufkleberwände an verschiedenen Punkten innerhalb des Flughafens. Diese Wände bieten den Touristen, insbesondere Gruppenmitgliedern und Vereinsmitgliedern beispielsweise von Fußballclubs, eine mehr oder weniger legale Möglichkeit, ihre Sticker anzubringen, ohne das Erscheinungsbild des Flughafens und der umliegenden Bereiche zu beeinträchtigen.

Am Flughafen Palma wurden insgesamt sechs dieser Aufkleberwände eingerichtet, darunter zwei im Modul C, eine im Modul D, eine weitere in der Nähe des Gepäckabholbereichs sowie zwei an den Türen C40 und C42, die zum Verbindungsweg zum Aena-Parkplatz führen. So sollte die unkontrollierte Stickerflut gestoppt und die Ästhetik des Flughafens gewahrt werden.

Mit Beginn der Nebensaison, in der das Passagieraufkommen spürbar gesunken ist, haben sich diese Stickerwände jedoch stark verändert. Was in den Hochzeiten der Tourismuswelle noch eine bunte Sammlung von Aufklebern war, präsentiert sich jetzt größtenteils leer und verwaist.

Die Wandflächen, die noch vor wenigen Monaten die Aufmerksamkeit der Passagiere auf sich zogen, wirken nun fast trostlos. Doch mit der Rückkehr der Touristen wird sich dieses Bild schnell wieder ändern. Die Sticker-Welle ist nicht aufgehalten, sondern sie pausiert nur. Und bald wird der Flughafen wieder von den bunten Markierungen zahlreicher Besucher überzogen sein.

Trotz der temporären Leere bleibt die Idee der Stickerwände ein Erfolg. Sie haben nicht nur eine Lösung für das Aufkleberproblem auf dem Flughafen geschaffen, sondern auch für die Touristen eine Art Erinnerung an ihren Besuch – auf eine weniger destruktive Weise als früher.