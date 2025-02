Die Billigfluglinie Ryanair will ihre Flüge von der am Wörther See liegenden österreichischen Stadt Klagenfurt im Sommer deutlich aufstocken. Man wolle fünfmal in der Woche zur Insel jetten, teilte die Airline mit. Die Route gilt als ausgesprochen beliebt, der Alpen-Airport ist sehr übersichtlich.

Auch woanders in Österreich will Ryanair aufrüsten: Insgesamt solle es fünf neue Verbindungen geben – vier davon an Flughäfen abseits von Wien. Bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in der österreichischen Hauptstadt forderte Ryanair-Chef Michael O'Leary erneut eine Abschaffung der Luftverkehrssteuer in Österreich und kritisierte, dass der Flughafen Wien seine Gebühren um fünf Prozent erhöht habe. Die Zahl der Flüge von dort nach Mallorca bleibt ungeachtet dessen hoch. Ähnliche Nachrichten Flüge nach Mallorca: Mit diesem Tiktok-Kniff können Sie am Airport das Gewicht Ihres Koffers verringern Mehr ähnliche Nachrichten Wegen der niedrigeren Gebühren an regionalen Flughäfen habe man sllerdings dort verstärkt die Verbindungen ausgebaut, sagte O'Leary weiter. Von Linz aus sollen im Sommer Flüge nach Bari, London und Alicante angeboten werden. Alicante soll dann auch von Salzburg aus angeflogen werden. Von Wien aus wird nur Salerno als zusätzliche Ryanair-Strecke angeboten. Von Mallorca aus fliegt Ryanair auch zahlreiche deutsche Airports an, unter anderem Memmingen, Düssldorf-Weeze, Köln/Bonn, Frankfurt-Hahn und Karlsruhe/Baden Baden. Ab dem kommenden Frühling werden Dortmund und Dresden nicht mehr bedient.