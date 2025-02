Die Lufthansa Group Airlines führen ab sofort einen neuen Service für ihre Fluggäste ein. Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines und Eurowings binden die Ortungsfunktion von Apple in ihre Gepäckermittlung ein, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Fluggäste können diese nun nutzen, um den Standort ihres Koffers über digitale Kanäle der Gepäckermittlung zur Verfügung zu stellen. Die Airlines der Gruppe integrieren diese entsprechend in ihre Systeme und können die Gepäcknachverfolgung so digital unterstützen. Eurowings, Swiss und lufthansa fliegen bekanntlich auch Mallorca an.

„Dank unserer App und Website können Fluggäste bei Unregelmäßigkeiten inzwischen schnell und unkompliziert Lösungen finden“, wird Oliver Schmitt, Logistikspezialist der Lufthansa, zitiert. „Besonders bei der Gepäckermittlung konnten wir in den letzten Monaten erhebliche Verbesserungen erzielen. Die Einbindung der AirTag-Daten unserer Kunden eröffnet uns dabei zusätzliche Möglichkeiten, noch effizienter und schneller zu agieren.“

Lufthansa fliegt von Mallorca nach München und Frankfurt/Main, Eurowings steuert zahlreiche andere Airports in Deutschland und Österreich an. Mit Swiss kommt man von der Insel in die Schweizer Städte Zürich und Genf.