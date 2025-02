Frischer Wind für ein traditionsreiches Anwesen auf Mallorca: Das historische Luxushotel La Reserva Rotana etwas außerhalb von Manacor bekommt neue Eigentümer. Ein Investoren-Unternehmen aus Singapur hat das einzige Hotel der Insel mit privatem Golfplatz übernommen und setzt auf einen behutsamen, aber entschlossenen Wandel. Das Projekt besteht aus zwei Teilen: Bereits am 2. März öffnet das Resort nach Renovierung wieder seine Tore in der bisherigen Form, während die eigentliche Umwandlung in ein Luxus-Resort ab Herbst vorgesehen ist.

"Wir wollen die bestehende Exklusivität bewahren, aber das Niveau noch weiter anheben", erklärte Giovanni Merello, Architekt und Leiter des Projekts, gegenüber der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora. Kleinere Renovierungen wie neue Möbel und Reparaturen wurden bereits vorgenommen. Die eigentliche Transformation steht jedoch erst bevor: Im Herbst beginnt eine zweite Phase, in der das Anwesen in ein echtes 5-Sterne-Haus umgewandelt wird. Allerdings müssen dafür diverse Bauauflagen der Gemeinde befolgt werden. Die Idee, den hauseigenen Golfplatz „Rotana Greens" von 9 auf 18 Löcher zu erweitern, wurde nach MM-Informationen bereits von der Gemeindeverwaltung abgeschmettert. Zudem leben auf dem Anwesen noch tributpflichtige Bauern, die von den neuen Besitzern entschädigt oder enteignet werden müssten. La Reserva Rotana hat eine bewegte Geschichte. Das Anwesen stammt aus dem 17. Jahrhundert und wurde einst von dem Schweizer Unternehmer Juan Ramón "Chacha" y Tehler und seiner Frau, Prinzessin Loretta zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein, in ein Hotel verwandelt. Tehler nahm sich 2011 auf dem 200 Hektar großen Anwesen das Leben.. Neben dem herrschaftlichen Haupthaus mit 24 Zimmern gibt es auf dem Gelände das zu einem Lowcost-Hotel umgewandelte ehemalige Gutsverwaltergebäude Es Mayolet mit acht weiteren Zimmern. Zudem gehören 15 private Villen zum Anwesen – eine davon jetzt im Besitz der neuen Betreiber. Mit der bevorstehenden Umgestaltung könnte La Reserva Rotana bald zu einem der exklusivsten Hideaways der Insel avancieren.