Palma de Mallorca ist wie geschaffen für Digitalnomaden und Menschen, die bei der Arbeit nicht an einen Ort gebunden sind. Zahlreiche Cafés haben nicht nur eine gute Speisekarte und leckere Kaffeespezialitäten, sie trumpfen auch mit gutem Service, W-LAN, freien Steckdosen und relativ wenig Lärm. Ganz zu schweigen von der tollen Atmosphäre, schönen Umgebung und angenehmen Menschen. Da fühlt sich die Arbeit doch eher wie "Workation" an. Hier ein paar Tipps, die Ihnen die Auswahl etwas vereinfachen sollen.

Café Batx

In der Nähe der Plaza Espanya liegt in der Calle Arxiduc Lluís Salvador 7 das für Coworking bekannte Café Batx. Große Holztische und eine Art Sitztheke für einen netten Blick aus dem Fenster schaffen ein gemütliches Ambiente. Das Lokal hat an Snacks und Speisen viel zu bieten. Zu leckerem Café kann auch ein saftiger Cookie oder ein Stück Kuchen verspeist werden. Die Lautstärke könnte allerdings etwas leiser sein. Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 8:00 bis 16:00. Samstag: 9 bis 13 Uhr. Sonntag und Feiertag: geschlossen.

Im Café Batx kann man viele Menschen kennenlernen,

Das Mistral Coffee House an der Plaça Weyler eignet sich vor allem im oberen Stockwerk zum Arbeiten.

Wer am Fenster keinen Platz mehr bekommen hat, kann sich im Mistral Coffee House auch hier hinsetzen

Mistral Coffee House

An der Plaça Weyler 2 a, nur zwei Minuten Fußweg vom Passeig de Born, liegt das Mistral Coffee House. Ruhige Atmosphäre, leise Hintergrundmusik und eine große Auswahl an Kaffeespezialitäten. Wer früh genug erscheint, kann noch einen Platz im oberen Stockwerk am Fenster ergattern und den Blick genießen.

Öffnungszeiten von Montag bis Samstag: 8.30 bis 16.30 Uhr. Sonntag: geschlossen.

Das Arabaycoffee liegt ganz in der Nähe der Plaça Major. Hier treffen sich allerhand Studenten und Digitalnomaden.

Im ersten Stockwerk des Arabaycoffee geht es etwas ruhiger zu.

Arabaycoffee – Academy, Store & House

In unmittelbarer Nähe der Plaça Major liegt das Arabaycoffee in der Carrer del Sindicat 5. Trotz riesiger Platzauswahl ist die Lautstärke angenehm, da die meisten Besucher mit ihrem Laptop an den Tischen sitzen und arbeiten. Im ersten Stock gibt es tolle Sitzplätze am Fenster. Getränke und Snacks können sogar an einem Automaten (wie in vielen Mc Donalds) bestellt werden. Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 7.30 bis 20 Uhr. Sonntag: 8 bis 20 Uhr.

Die Magí Coffee Bar in Santa Catalina ist kein typisches Café für am Laptop arbeitende Leute. Wer es gerne ruhiger mag, kann sich hier auf dem gepolsterten Fenster niederlassen.

Magí Coffee Bar

Die Magí Coffee Bar liegt in Palmas Ausgeh-Viertel in Santa Catalina, in der Carrer de Sant Magí 77. Was auf den ersten Blick nicht so sehr nach Workspace ausschaut, verwandelt sich in den idealen Bereich für Arbeiter, die es sich eher gerne gemütlich machen. Aus den tiefen Fensterbänken wurden Sitzgelegenheiten mit Kissen geschaffen, die den guten Kaffee noch einmal besser schmecken lassen. Ein beschauliches und ruhiges Café, das auch guten Matcha-Tee und schmackhafte Snacks und Frühstück anbietet.

Öffnungszeiten von Dienstag bis Samstag: 9 bis 15. Sonntag: 10 bis 14 Uhr.